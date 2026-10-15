به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صبح پنجشنبه در این عملیات با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت از تنوع زیستی، سرشماری حیات‌وحش را یکی از ابزارهای مهم مدیریتی برای شناخت وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، بررسی روند تغییرات و برنامه‌ریزی مؤثر برای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی دانست.

عبدالرحمن مرادزاده اظهار کرد: سرشماری حیات‌وحش نقش مهمی در شناخت وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری و بررسی تغییرات آنها در طول زمان دارد و بهره‌گیری از روش‌های هوشمند می‌تواند دقت، سرعت و کیفیت پایش‌های محیط‌زیستی را افزایش دهد.

وی افزود: منطقه حفاظت‌شده مند به‌عنوان یکی از عرصه‌های ارزشمند طبیعی استان بوشهر، به پایش مستمر و مدیریت مبتنی بر داده‌های میدانی نیاز دارد و اطلاعات حاصل از سرشماری می‌تواند در شناسایی نیازهای حفاظتی، ارزیابی شرایط زیستگاهی و اتخاذ تصمیم‌های علمی برای مدیریت این منطقه مؤثر باشد.

مرادزاده با تأکید بر نقش نیروهای متخصص و مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت خاطرنشان کرد: حفاظت مؤثر از حیات‌وحش تنها با اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول محقق نمی‌شود، بلکه همکاری محیط‌بانان، کارشناسان، نهادهای تخصصی و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی توسعه روش‌های نوین پایش، استفاده از دانش تخصصی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی را از ضرورت‌های مدیریت مؤثر مناطق تحت حفاظت دانست و بر تداوم اقدامات علمی و اجرایی برای صیانت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی استان تأکید کرد.

سرشماری هوشمند حیات‌وحش می‌تواند زمینه ثبت منظم‌تر اطلاعات، مقایسه داده‌های دوره‌ای و شناسایی تغییرات احتمالی در جمعیت گونه‌های جانوری را فراهم کند. با این حال، میزان اثربخشی این روش به نوع فناوری مورد استفاده، شیوه اجرای عملیات، کیفیت داده‌های جمع‌آوری‌شده و استمرار پایش‌ها بستگی دارد.

تداوم چنین برنامه‌هایی در منطقه حفاظت‌شده مند، در کنار تقویت مشارکت محیط‌بانان و تشکل‌های مردمی، می‌تواند به بهبود شناخت از وضعیت تنوع زیستی استان بوشهر و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی این منطقه کمک کند.