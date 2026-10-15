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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

افزایش بستری ها و هزینه‌های درمان؛ پیامد وارونگی هوا

افزایش بستری ها و هزینه‌های درمان؛ پیامد وارونگی هوا

دبیر انجمن متخصصین ریه ایران، نسبت به تشدید وضعیت بیماران زمینه‌ای ریوی در شرایط وارونگی هوا هشدار داد.

فرشید رشیدی، در حاشیه برگزاری دوازدهمین «کنگره ملی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و خواب» در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وارونگی هوا، یکی از مشکلات جدی تهدید کننده سلامت بیماران زمینه ای ریوی است که منشا آسم و برونشیت مزمن و فعال دارند.

وی افزود: وارونگی هوا، منجر به تشدید علائم و بستری بیماران زمینه‌ای ریوی در بیمارستان‌ها شده و در نتیجه آن، هزینه‌های آنها را افزایش می دهد.

این فوق تخصص ریه ادامه داد: البته وارونگی هوا برای آن دسته از افرادی که بدون علامت هستند نیز خطر دارد و سلامت آنها را تهدید می‌کند.

رشیدی گفت: افراد بدون علامت با قرار گرفتن در معرض وارونگی هوا، مجبور به مراجعه به پزشک شده و تعدادی نیز بستری می شوند.

دبیر انجمن متخصصین ریه ایران، از افزایش بستری ها و هزینه‌های درمان در شرایط وارونگی هوا خبر داد و افزود: توصیه ما به بیماران زمینه‌ای ریوی و دیگر بیماران بدون علامت، این است که در شرایط وارونگی هوا، از رفت و آمد در نقاط پرتردد، خودداری کنند و در منزل بمانند.‌

کد مطلب 6978739
حبیب احسنی پور

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