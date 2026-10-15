فرشید رشیدی، در حاشیه برگزاری دوازدهمین «کنگره ملی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و خواب» در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وارونگی هوا، یکی از مشکلات جدی تهدید کننده سلامت بیماران زمینه ای ریوی است که منشا آسم و برونشیت مزمن و فعال دارند.

وی افزود: وارونگی هوا، منجر به تشدید علائم و بستری بیماران زمینه‌ای ریوی در بیمارستان‌ها شده و در نتیجه آن، هزینه‌های آنها را افزایش می دهد.

این فوق تخصص ریه ادامه داد: البته وارونگی هوا برای آن دسته از افرادی که بدون علامت هستند نیز خطر دارد و سلامت آنها را تهدید می‌کند.

رشیدی گفت: افراد بدون علامت با قرار گرفتن در معرض وارونگی هوا، مجبور به مراجعه به پزشک شده و تعدادی نیز بستری می شوند.

دبیر انجمن متخصصین ریه ایران، از افزایش بستری ها و هزینه‌های درمان در شرایط وارونگی هوا خبر داد و افزود: توصیه ما به بیماران زمینه‌ای ریوی و دیگر بیماران بدون علامت، این است که در شرایط وارونگی هوا، از رفت و آمد در نقاط پرتردد، خودداری کنند و در منزل بمانند.‌