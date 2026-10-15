به گزارش خبرنگار مهر، نشست آموزشی پیش‌رویداد دومین جشنواره استانی «خرم‌دخت» در لرستان با محوریت «مد و مقاومت» ظهر پنج شنبه برگزار شد و در آن، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی استان برای بهره‌گیری در طراحی پوشاک ایرانی ـ اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با هدف تشریح فراخوان جشنواره، تبیین رویکردها و اهداف آن و آشنایی طراحان با زمینه‌های الهام‌بخش فرهنگی و هنری لرستان برگزار شد تا زمینه ارائه ایده‌های خلاقانه و متناسب با ارزش‌ها و هویت ایرانی ـ اسلامی فراهم شود.

«مد و مقاومت»؛ بازتاب هویت فرهنگی در طراحی لباس

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی مفهوم «مد و مقاومت» با تأکید بر بازشناسی هویت فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی و نمادهای بومی است.

در این رویکرد، طراحی پوشاک تنها به جنبه‌های ظاهری و زیبایی‌شناختی محدود نمی‌شود، بلکه انتقال مفاهیم فرهنگی و بازتاب هویت جامعه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

آشنایی طراحان با این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری ایده‌هایی متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را فراهم کند و به بهره‌گیری خلاقانه از عناصر بومی در طراحی لباس بینجامد.

پوشاک محلی و گلونی؛ منابع الهام طراحان لرستانی

ظرفیت‌های فرهنگی و هنری لرستان از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست بود.

پوشاک محلی، گلونی، نقوش و رنگ‌های بومی و روایت‌های تاریخی و فرهنگی مرتبط با مقاومت، از جمله عناصر الهام‌بخشی هستند که می‌توانند در طراحی لباس مورد استفاده قرار گیرند.

بهره‌گیری از این مؤلفه‌ها، ضمن توجه به اصالت فرهنگی و ویژگی‌های هویتی استان، می‌تواند به خلق طرح‌هایی متناسب با نیازهای روز و در عین حال برخوردار از نشانه‌های بومی کمک کند.

شناسایی استعدادهای نوظهور و پیوند ایده با تولید

از دیگر اهداف نشست آموزشی پیش‌رویداد جشنواره «خرم‌دخت»، شناسایی استعدادهای نوظهور و تقویت ارتباط میان دانشجویان، طراحان، تولیدکنندگان و فعالان مزون‌ها عنوان شد.

فراهم کردن زمینه تعامل میان فعالان این حوزه، می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌های خلاقانه به طرح‌های کاربردی و محصولات قابل تولید را هموار کند و ارتباط میان بخش طراحی و ظرفیت‌های تولیدی حوزه مد و لباس را توسعه دهد.

تمرکز جشنواره «خرم‌دخت» بر طراحی مانتو اجتماع ایرانی ـ اسلامی

دومین جشنواره استانی «خرم‌دخت» در لرستان با محوریت طراحی و دوخت مانتو اجتماع ایرانی ـ اسلامی برگزار می‌شود و رویکردهایی همچون آموزش، توانمندسازی و حمایت از طراحان را دنبال می‌کند.

این جشنواره با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت‌های طراحان، درصدد کمک به توسعه و ارتقای حوزه مد و لباس لرستان است؛ حوزه‌ای که پیوند میان هویت بومی، نیازهای جامعه و قابلیت‌های طراحی و تولید می‌تواند در پویایی آن نقش‌آفرین باشد.