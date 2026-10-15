به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه خدابنده‌لو ظهر پنج شنبه در جلسه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بهار با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی در دوره ابتدایی اظهار کرد: این دوره سنگ‌بنای اصلی رشد علمی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان محسوب می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود جریان یاددهی و یادگیری در مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به رسالت آموزش و پرورش در قبال عدالت آموزشی افزود: شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی آن‌ها از وظایف کلیدی آموزش و پرورش است تا زمینه برخورداری تمامی کودکان از فرصت‌های برابر آموزشی به نحو احسن فراهم شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود توانمندسازی معلمان را از عوامل اثربخش در ارتقای کیفیت یاددهی دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین آموزشی، تبادل تجربیات حرفه‌ای و تقویت مهارت‌های تخصصی معلمان در مدارس از اهداف محوری است که با جدیت دنبال می‌شود.

خدابنده‌لو با تاکید بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های تحولی و اولویت‌دار دوره ابتدایی، نظارت مستمر بر فعالیت‌های آموزشی مدارس و پیگیری موثر برنامه‌هایی نظیر طرح «حامی» از اقداماتی است که باید با همدلی مدیران و فرهنگیان به سرانجام برسد.