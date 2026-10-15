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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی کودکان همدانی فراهم می‌شود

فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی کودکان همدانی فراهم می‌شود

همدان- معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت: شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل وظیفه ما است تا تمامی کودکان از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه خدابنده‌لو ظهر پنج شنبه در جلسه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بهار با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی در دوره ابتدایی اظهار کرد: این دوره سنگ‌بنای اصلی رشد علمی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان محسوب می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود جریان یاددهی و یادگیری در مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به رسالت آموزش و پرورش در قبال عدالت آموزشی افزود: شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی آن‌ها از وظایف کلیدی آموزش و پرورش است تا زمینه برخورداری تمامی کودکان از فرصت‌های برابر آموزشی به نحو احسن فراهم شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود توانمندسازی معلمان را از عوامل اثربخش در ارتقای کیفیت یاددهی دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین آموزشی، تبادل تجربیات حرفه‌ای و تقویت مهارت‌های تخصصی معلمان در مدارس از اهداف محوری است که با جدیت دنبال می‌شود.

خدابنده‌لو با تاکید بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های تحولی و اولویت‌دار دوره ابتدایی، نظارت مستمر بر فعالیت‌های آموزشی مدارس و پیگیری موثر برنامه‌هایی نظیر طرح «حامی» از اقداماتی است که باید با همدلی مدیران و فرهنگیان به سرانجام برسد.

کد مطلب 6978744

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