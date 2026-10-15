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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

قطع برق ایستگاه‌های پمپاژ، آب چند محله کرمانشاه را مختل می‌کند

قطع برق ایستگاه‌های پمپاژ، آب چند محله کرمانشاه را مختل می‌کند

کرمانشاه - شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد قطعی برق ایستگاه‌های پمپاژ الفتی‌نیا و چمن، امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه موجب افت فشار یا قطع آب در چند محله شهر کرمانشاه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از احتمال افت فشار و قطعی آب در شماری از محله‌های شهر کرمانشاه به دلیل قطع برق ایستگاه‌های پمپاژ الفتی‌نیا و چمن خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، قطعی برق این ایستگاه‌ها که از سوی اداره برق انجام شده است، امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۵، تأمین آب مناطق تحت پوشش را با اختلال مواجه می‌کند.

این اختلال محله‌های خیام، سعدی، بهار، سراب سعید، خیابان دارایی (کسری)، تپه ترمینال، ۱۴ متری امینی، میدان جمهوری، آقاجان و نقلیه را دربر می‌گیرد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ضمن عذرخواهی از مشترکان ساکن در این مناطق، از آنان خواست با مدیریت مصرف آب در مدت اعلام‌شده، در کاهش مشکلات ناشی از این وضعیت همکاری کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر ضرورت پرهیز از مصارف غیرضروری آب تأکید شده و از شهروندان خواسته شده است با رعایت الگوی مصرف، کارکنان شرکت آب و فاضلاب را در ارائه خدمات مطلوب یاری دهند.

کد مطلب 6978746

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