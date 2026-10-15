به گزارش خبرنگار مهر، نشست آموزشی پیش‌رویداد چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با تدریس لیلا پهلوانی، مسئول دبیرخانه استانی جشنواره در لرستان، برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از دانشجویان، دانش‌آموزان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه مد و لباس استان و با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با فراخوان جشنواره و تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور برای بهره‌گیری در طراحی پوشاک برگزار شد.

محور اصلی این نشست، توجه به تنوع فرهنگی و هنری کشور به‌عنوان منبعی برای خلق ایده‌های نو در حوزه طراحی لباس بود.

در این برنامه، فراخوان جشنواره و زمینه‌های بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی در طراحی پوشاک مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت شناخت دقیق میراث فرهنگی و هنری برای ارائه طرح‌هایی خلاقانه، متناسب با جامعه امروز و برخوردار از هویت ایرانی تأکید شد.

ظرفیت‌های فرهنگی و هنری لرستان، از جمله پوشاک محلی، گلونی، نقوش سنتی و رنگ‌های بومی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

تأکید بر پیوند پژوهش، خلاقیت و هویت فرهنگی

در این نشست همچنین بر اهمیت پیوند پژوهش و خلاقیت با هویت فرهنگی در طراحی لباس معاصر تأکید شد. شناخت پیشینه فرهنگی، مطالعه عناصر بومی و استفاده هدفمند از آن‌ها می‌تواند مسیر طراحی پوشاکی را هموار کند که در کنار برخورداری از جذابیت و نوآوری، بازتاب‌دهنده ویژگی‌های فرهنگی جامعه نیز باشد.

تقویت همکاری میان مراکز آموزشی، طراحان و تولیدکنندگان از دیگر محورهای مورد توجه در این برنامه بود؛ موضوعی که می‌تواند به تبادل تجربه، پرورش استعدادها و نزدیک‌تر شدن ایده‌های طراحی به ظرفیت‌های تولیدی حوزه مد و لباس کمک کند.

نشست آموزشی پیش‌رویداد چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و انجمن مد و لباس استان برگزار شد.