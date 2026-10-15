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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

قربانی: پاوه سهم اصلی تولید انار کرمانشاه را دارد

قربانی: پاوه سهم اصلی تولید انار کرمانشاه را دارد

کرمانشاه - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن انار در سال جاری خبر داد و شهرستان پاوه را مهم‌ترین کانون تولید این محصول در استان معرفی کرد.

فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی تولید ۲۰ هزار تن انار در باغات استان کرمانشاه طی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در استان به یک‌هزار و ۳۱۵ هکتار می‌رسد.

وی با اشاره به سهم شهرستان‌های مختلف در کشت انار افزود: پاوه با حدود یک‌هزار هکتار باغ انار، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. پس از آن، جوانرود با ۱۳۶ هکتار و گیلانغرب با ۵۰ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه ارقام متنوعی از انار در باغات استان کشت می‌شود، گفت: ملس ساوه، شیرین ساوه، شاروانی، قم، گلوباریک، مزله و ارقام محلی از جمله انواع انار تولیدی در کرمانشاه هستند.

قربانی با اشاره به شرایط اقلیمی مناطق نیمه‌گرمسیری استان تصریح کرد: شهرستان‌های پاوه، جوانرود و گیلانغرب از ظرفیت مناسبی برای پرورش انار برخوردارند و محصول تولیدی پاوه نیز کیفیت مطلوبی دارد.

وی توسعه سطح باغات انار را از برنامه‌های بخش باغبانی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: نیاز آبی نسبتاً پایین و کیفیت مناسب این محصول، زمینه گسترش کشت آن را فراهم کرده است. در این مسیر، استفاده از ارقام باکیفیت و پربازده و شناسایی ارقام مقاوم به تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره بازار فروش این محصول نیز اظهار کرد: بخش عمده انار تولیدی استان در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و بخشی از آن به دیگر استان‌ها و کشور عراق ارسال می‌شود.

قربانی در ادامه بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری انار تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، انارهای درجه دو عمدتاً به شیوه سنتی به رب تبدیل می‌شوند، اما گسترش واحدهای فرآوری می‌تواند با کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده، به رونق تولید و بهره‌وری بیشتر در این بخش کمک کند.

کد مطلب 6978749

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