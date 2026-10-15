به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید با اشاره به ضرورت تقویت پیوستگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد اظهار کرد: سیاست استان بر این است که ظرفیت‌های تولیدی موجود به‌صورت یک زنجیره به‌هم‌پیوسته مورد استفاده قرار گیرد و مواد اولیه تولیدشده در هرمزگان، تا حد امکان در واحدهای پایین‌دستی استان به ارزش افزوده تبدیل شود.

وی افزود: با حمایت و همراهی، استاندار هرمزگان، و در پی دستور وی، زمینه همکاری میان چهار مجموعه بزرگ فولادی استان شامل شرکت‌های مادکوش، صبا فولاد خلیج فارس، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان فراهم شده است؛ همکاری‌ای که بر استفاده از ظرفیت تولید گندله شرکت مادکوش برای تأمین خوراک واحدهای فولادی استان تمرکز دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان، رفع موانع تأمین مواد اولیه و ایجاد هماهنگی میان واحدهای تولیدی را از الزامات استمرار فعالیت‌های صنعتی دانست و تصریح کرد: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری دستگاه‌های متولی، این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

قاسمی با اشاره به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: بر اساس صورت‌جلسه شماره ۹۶۱ و با استناد به مصوبات جلسه شماره ۹۱۰ این کارگروه، بر تأمین پایدار مواد اولیه و حمایت از تداوم فعالیت و افزایش ظرفیت تولید شرکت مادکوش تأکید شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شده است شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، کنسانتره موضوع قرارداد بلندمدت با شرکت مادکوش را به‌صورت مستقیم برای مصرف در واحد تولیدی این شرکت تأمین و ارسال کند. همچنین اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان مأمور شده است موضوع کسر از سهمیه عرضه شرکت گهرزمین در بورس کالا، با توجه به مفاد قرارداد مذکور، را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کند.

قاسمی بیان کرد: این تصمیم با هدف ایجاد پیوستگی در زنجیره تولید فولاد استان، از تأمین کنسانتره و تولید گندله تا تأمین خوراک واحدهای تولید آهن اسفنجی، بریکت گرم و محصولات فولادی نیمه‌نهایی اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت صنایع فولادی در حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزود: فعالیت این واحدها تنها به تولید محصول در کارخانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شبکه گسترده‌ای از حمل‌ونقل، خدمات فنی و تعمیراتی، پیمانکاری، تأمین قطعات و سایر کسب‌وکارهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، تأمین پایدار مواد اولیه نقش مهمی در حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنایع دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این مجموعه‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشرشده در منابع عمومی، چهار مجموعه یادشده در مجموع حدود چهار هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند که بیانگر گستردگی ارتباط این صنایع با شبکه پیمانکاران، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات صنعتی در استان است.

قاسمی همچنین با اشاره به برخورداری هرمزگان از بنادر راهبردی، شبکه ریلی و جاده‌ای و دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و صادراتی گفت: این ظرفیت‌های زیرساختی در کنار توانمندی‌های صنعت فولاد، فرصت مناسبی برای تبدیل هرمزگان به یکی از کانون‌های مهم تولید، تکمیل زنجیره ارزش و صادرات فولاد کشور فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با هدف افزایش ارزش افزوده، تکمیل زنجیره تولید و ماندگاری منافع اقتصادی در هرمزگان است و تقویت همکاری میان واحدهای صنعتی موجود، یکی از مسیرهای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و برطرف کردن موانع تأمین مواد اولیه، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‌شده، استمرار تولید و تقویت اشتغال را فراهم می‌کند و می‌تواند الگویی برای هم‌افزایی میان صنایع بزرگ استان و توسعه زنجیره‌های ارزش باشد.