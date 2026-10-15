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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

سینمای کانون همدان به چرخه فعالیت‌های فرهنگی بازگشت

سینمای کانون همدان به چرخه فعالیت‌های فرهنگی بازگشت

همدان-سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان پس از ۲ سال تلاش و بازسازی کامل با حضور مقامات ارشد استان و مجلس شورای اسلامی دوباره به آغوش فرهنگ و هنر بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان و حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آیین بازگشایی مجدد سالن سینمای این مجموعه شرکت کردند.

این سالن سینما که در ۲ سال گذشته به‌طور کامل بازسازی، نوسازی و به تجهیزات روز مجهز شده است بار دیگر به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان بازگشت تا گامی موثر در راستای تقویت نشاط اجتماعی، پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان دیار هگمتانه برداشته شود.

راه‌اندازی مجدد این مرکز تخصصی نمایش فضایی مناسب را برای اکران فیلم‌های حوزه کودک و نوجوان و اجرای برنامه‌های فرهنگی فراهم کرده است که می‌تواند نقش بسزایی در غنی‌سازی اوقات فراغت نسل آینده‌ساز استان ایفا کند.

کد مطلب 6978754

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