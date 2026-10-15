به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی ظهر پنجشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان قم با قدردانی از مشارکت نیکوکاران در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه مدرسه‌سازی بدون حضور و همراهی خیرین امکان‌پذیر نبود و بخش مهمی از ظرفیت کشور برای رفع کمبودهای آموزشی با اتکا به مشارکت‌های مردمی شکل گرفته است.



وی با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی کشور افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز حدود یک‌ونیم مترمربع بود که این رقم اکنون به ۵.۵۹ مترمربع رسیده است و تحقق این رشد در کنار افزایش جمعیت دانش‌آموزی، مرهون تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش و همراهی خیرین مدرسه‌ساز است.



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه خیرین نقشی تعیین‌کننده در رفع نیازهای آموزشی دارند، تصریح کرد: ظرفیت مشارکت خیرین یکی از ویژگی‌های برجسته حوزه آموزش‌وپرورش است و بدون حضور آنان، جبران کمبودها و پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده مدارس با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد بود.



خان‌محمدی با قدردانی از نیت خیرخواهانه نیکوکاران ادامه داد: خیرین با هدف جلب رضایت الهی در این مسیر گام برمی‌دارند و قدردانی‌ها و تجلیل از خدمات آنان نیز می‌تواند انگیزه بیشتری برای تداوم این فعالیت‌های ارزشمند فراهم کند.



وی با تأکید بر پیوند مدرسه‌سازی و آینده کشور گفت: آثار اقدامات خیرین نباید صرفاً در ساخت بناهای آموزشی خلاصه شود، زیرا آنچه در مدارس اتفاق می‌افتد، مستقیماً با تربیت دانش‌آموزان و آینده جامعه ارتباط دارد و فراهم‌کردن محیط مناسب برای تحصیل، سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است.



خیرین برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده پای کار آمدند



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط دشوار اجرای پروژه‌های آموزشی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: جنگ ۱۲ روزه و رمضان، حوادث و درگیری‌های بعدی، افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و کاهش منابع دولتی، روند اجرای طرح‌های عمرانی را با مشکلات متعددی مواجه کرد.



خان‌محمدی با اشاره به آسیب‌دیدن مدارس در جریان جنگ اظهار کرد: در این شرایط، اولویت اصلی آن بود که مدارس آسیب‌دیده تا آغاز سال تحصیلی آماده استفاده دانش‌آموزان شوند و خیرین در تحقق این هدف نقشی اساسی ایفا کردند.



وی افزود: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ با مشارکت خیرین و بدون اختصاص حتی یک ریال از اعتبارات دولتی، برای آغاز سال تحصیلی آماده شد و این اقدام در شرایطی صورت گرفت که مجموعه‌های اجرایی و پیمانکاران نیز با مشکلات جدی در تأمین منابع و هزینه‌های ساخت‌وساز روبه‌رو بودند.



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به باقی‌ماندن برخی مدارس با تخریب کامل خاطرنشان کرد: بازسازی این دسته از مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است با ادامه اقدامات اجرایی، این فضاهای آموزشی در آینده به چرخه بهره‌برداری بازگردند.



خان‌محمدی همچنین از آماده‌شدن یک‌هزار و ۳۰۰ پروژه آموزشی برای بهره‌برداری در سال جاری خبر داد و گفت: قرار است مراسم بهره‌برداری از این پروژه‌ها از روز شنبه و با دستور رئیس‌جمهور آغاز شود.



مدرسه‌سازی آینده کشور را تضمین می‌کند



وی با قدردانی از همراهی پیمانکاران، مدیران اجرایی و مجموعه‌های فعال در حوزه مدرسه‌سازی بیان کرد: پیشبرد پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود افزایش هزینه‌ها، نیازمند تلاش مستمر و همکاری همه بخش‌های مرتبط است و فعالان این حوزه با وجود مشکلات موجود، در کنار مجموعه نوسازی مدارس باقی مانده‌اند.



خان‌محمدی با اشاره به نقش استاندار قم در حمایت از نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: از تلاش‌ها و همراهی استاندار قم در پیشبرد این نهضت قدردانی می‌کنم و حمایت مسئولان استانی از توسعه فضاهای آموزشی می‌تواند به تسریع اجرای برنامه‌ها کمک کند.



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پایان با تشکر از مدیرکل آموزش‌وپرورش، مدیرکل نوسازی مدارس استان، مجموعه خیرین مدرسه‌ساز و علمای حاضر در مراسم ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها، دانش‌آموزان کشور در فضاهای آموزشی استاندارد و مجهز تحصیل کنند و زمینه برای پرورش نسلی توانمند و تضمین آینده کشور فراهم شود.