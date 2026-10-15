به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی ظهر پنجشنبه در بیستوهشتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان قم با قدردانی از مشارکت نیکوکاران در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: پیشرفتهای حاصلشده در حوزه مدرسهسازی بدون حضور و همراهی خیرین امکانپذیر نبود و بخش مهمی از ظرفیت کشور برای رفع کمبودهای آموزشی با اتکا به مشارکتهای مردمی شکل گرفته است.
وی با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی کشور افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز حدود یکونیم مترمربع بود که این رقم اکنون به ۵.۵۹ مترمربع رسیده است و تحقق این رشد در کنار افزایش جمعیت دانشآموزی، مرهون تلاش مجموعه آموزشوپرورش و همراهی خیرین مدرسهساز است.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه خیرین نقشی تعیینکننده در رفع نیازهای آموزشی دارند، تصریح کرد: ظرفیت مشارکت خیرین یکی از ویژگیهای برجسته حوزه آموزشوپرورش است و بدون حضور آنان، جبران کمبودها و پاسخگویی به نیازهای فزاینده مدارس با دشواریهای بیشتری همراه خواهد بود.
خانمحمدی با قدردانی از نیت خیرخواهانه نیکوکاران ادامه داد: خیرین با هدف جلب رضایت الهی در این مسیر گام برمیدارند و قدردانیها و تجلیل از خدمات آنان نیز میتواند انگیزه بیشتری برای تداوم این فعالیتهای ارزشمند فراهم کند.
وی با تأکید بر پیوند مدرسهسازی و آینده کشور گفت: آثار اقدامات خیرین نباید صرفاً در ساخت بناهای آموزشی خلاصه شود، زیرا آنچه در مدارس اتفاق میافتد، مستقیماً با تربیت دانشآموزان و آینده جامعه ارتباط دارد و فراهمکردن محیط مناسب برای تحصیل، سرمایهگذاری برای نسلهای آینده است.
خیرین برای بازسازی مدارس آسیبدیده پای کار آمدند
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط دشوار اجرای پروژههای آموزشی در ماههای اخیر اشاره کرد و افزود: جنگ ۱۲ روزه و رمضان، حوادث و درگیریهای بعدی، افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و کاهش منابع دولتی، روند اجرای طرحهای عمرانی را با مشکلات متعددی مواجه کرد.
خانمحمدی با اشاره به آسیبدیدن مدارس در جریان جنگ اظهار کرد: در این شرایط، اولویت اصلی آن بود که مدارس آسیبدیده تا آغاز سال تحصیلی آماده استفاده دانشآموزان شوند و خیرین در تحقق این هدف نقشی اساسی ایفا کردند.
وی افزود: حدود یکهزار و ۳۰۰ مدرسه آسیبدیده از جنگ با مشارکت خیرین و بدون اختصاص حتی یک ریال از اعتبارات دولتی، برای آغاز سال تحصیلی آماده شد و این اقدام در شرایطی صورت گرفت که مجموعههای اجرایی و پیمانکاران نیز با مشکلات جدی در تأمین منابع و هزینههای ساختوساز روبهرو بودند.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به باقیماندن برخی مدارس با تخریب کامل خاطرنشان کرد: بازسازی این دسته از مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است با ادامه اقدامات اجرایی، این فضاهای آموزشی در آینده به چرخه بهرهبرداری بازگردند.
خانمحمدی همچنین از آمادهشدن یکهزار و ۳۰۰ پروژه آموزشی برای بهرهبرداری در سال جاری خبر داد و گفت: قرار است مراسم بهرهبرداری از این پروژهها از روز شنبه و با دستور رئیسجمهور آغاز شود.
مدرسهسازی آینده کشور را تضمین میکند
وی با قدردانی از همراهی پیمانکاران، مدیران اجرایی و مجموعههای فعال در حوزه مدرسهسازی بیان کرد: پیشبرد پروژههای عمرانی در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود افزایش هزینهها، نیازمند تلاش مستمر و همکاری همه بخشهای مرتبط است و فعالان این حوزه با وجود مشکلات موجود، در کنار مجموعه نوسازی مدارس باقی ماندهاند.
خانمحمدی با اشاره به نقش استاندار قم در حمایت از نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: از تلاشها و همراهی استاندار قم در پیشبرد این نهضت قدردانی میکنم و حمایت مسئولان استانی از توسعه فضاهای آموزشی میتواند به تسریع اجرای برنامهها کمک کند.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پایان با تشکر از مدیرکل آموزشوپرورش، مدیرکل نوسازی مدارس استان، مجموعه خیرین مدرسهساز و علمای حاضر در مراسم ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاریها، دانشآموزان کشور در فضاهای آموزشی استاندارد و مجهز تحصیل کنند و زمینه برای پرورش نسلی توانمند و تضمین آینده کشور فراهم شود.
قم- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برنامهریزی برای بهرهبرداری از یکهزار و ۳۰۰ پروژه آموزشی تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی ظهر پنجشنبه در بیستوهشتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان قم با قدردانی از مشارکت نیکوکاران در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: پیشرفتهای حاصلشده در حوزه مدرسهسازی بدون حضور و همراهی خیرین امکانپذیر نبود و بخش مهمی از ظرفیت کشور برای رفع کمبودهای آموزشی با اتکا به مشارکتهای مردمی شکل گرفته است.
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