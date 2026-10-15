سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده ال‌نینو اظهار کرد: این پدیده در مرکز و شرق اقیانوس آرام که هزاران کیلومتر با کشور ما فاصله دارد، اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در این پدیده، دمای آب قسمت‌هایی از اقیانوس آرام به‌صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش، تغییراتی در وضعیت رطوبت، جهت باد و ابرناکی در سطح کره زمین ایجاد می‌کند.

نادری تصریح کرد: گرچه این پدیده در خاورمیانه رخ نمی‌دهد، اما اثرات آن بر بارش استان ایلام به‌صورت افزایش باران بروز می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این پدیده از سویی می‌تواند فرصتی برای افزایش ذخایر آبی و روان‌آب باشد و از سوی دیگر تهدیدی برای وقوع سیلاب‌های مخرب، به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای محسوب می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام با اشاره به آمادگی این اداره کل گفت: از آنجایی که وظیفه و رسالت هواشناسی، حفاظت از جان و مال مردم از طریق پیش‌بینی است، ضمن اطلاع‌رسانی به مدیران ارشد استان و دستگاه‌های مرتبط، از طریق صدا و سیما نیز کارشناسان این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

وی افزود: جلسات متعددی در استانداری، مدیریت بحران، هواشناسی و جهاد کشاورزی برگزار شده و ما به‌طور مستمر هشدارهای هواشناسی را بررسی می‌کنیم.

نادری خاطرنشان کرد: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی ارتباط تنگاتنگی با هواشناسی داشته باشند؛ ما آمادگی کامل داریم و در تعامل با ادارات مربوطه هستیم و هرگونه تغییر در پیش‌بینی‌ها به‌موقع و سریع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: ضرورت آمادگی دستگاه‌ها در مواجهه با این پدیده و پیامدهای احتمالی آن بسیار حائز اهمیت است و باید با کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری، آمادگی دستگاه‌های اجرایی را ارتقا دهیم.

نادری گفت: کانال‌ها و تلفن‌های ما کاملاً در اختیار مردم است و آمادگی کامل برای اطلاع‌رسانی به کاربران عمومی و اختصاصی داریم.