انجام سرشماری نفوس ومسکن برای نخستین بار با اتکا به اطلاعات سامانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شیریزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز از اجرای سرشماری نفوس و مسکن با روش ثبت‌مبنا برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: در این روش، اطلاعات جمعیتی عمدتاً از طریق سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود و مراجعه حضوری به منازل به موارد محدود اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، اظهار کرد: در شیوه جدید، اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش، نظام بانکی، سازمان ثبت احوال، وزارت کشور و فراجا دریافت می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت جمعیت و محل سکونت افراد به دست آید.

وی افزود: با وجود استفاده از اطلاعات سامانه‌ای، در برخی موارد به دلیل جابه‌جایی افراد، ثبت نشدن نشانی محل سکونت یا ناقص بودن اطلاعات، مراجعه حضوری برای تکمیل داده‌ها ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با بیان اینکه مأموران آمارگیر در حال طی دوره آموزشی هستند، گفت: مراجعه به منازل از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شود و ممکن است تا حداکثر پایان این ماه ادامه یابد. این مراجعه‌ها در حوزه‌ها و بلوک‌های مشخص‌شده انجام می‌شود و در صورت نیاز، تکمیل اطلاعات از طریق تماس تلفنی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

افزایش دقت برنامه‌ریزی با یکپارچه‌سازی داده‌ها

شیریزاد با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: ارتباط و تطبیق داده‌های موجود در سامانه‌های دولتی می‌تواند کیفیت اطلاعات آماری کشور را افزایش دهد و زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش‌های مختلف را فراهم کند.

وی ادامه داد: اطلاعات حاصل از سرشماری در حوزه‌های مختلف، از جمله برنامه‌ریزی جمعیتی و هدفمندسازی یارانه‌ها، کاربرد دارد و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر داده کمک کند.