جهانگیر شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: این دوره از سرشماری برای نخستین بار به شیوه ترکیبی و در دو مرحله غیرحضوری و حضوری انجام می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست، از ۲۵ مهرماه برای بخشی از سرپرستان خانوار که اطلاعات آن‌ها در بانک‌های اطلاعاتی موجود ناقص است، پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سامانه پیش‌بینی‌شده، اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه تأکید کرد: پیامک خوداظهاری برای همه سرپرستان خانوار ارسال نخواهد شد و تنها خانوارهایی که اطلاعات آن‌ها به تکمیل نیاز دارد، مشمول این مرحله هستند. این افراد باید اطلاعات درخواستی را به‌صورت کامل و دقیق در سامانه ثبت کنند.

شاهینی با اشاره به آغاز مرحله حضوری از اول آبان‌ماه گفت: در این مرحله آمارگیران به منازل خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند، اما مراجعه حضوری شامل همه مردم نمی‌شود و تنها پنج درصد خانوارها که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی هدف از این مراجعه را تطبیق اطلاعات ارائه‌شده از سوی خانوارها با داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: این فرایند به افزایش دقت و صحت نتایج سرشماری کمک می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه مرکز آمار اطلاعات خانوارها را از چندین پایگاه اطلاعاتی دریافت می‌کند، تصریح کرد: اطلاعات ثبت احوال، سامانه املاک و اسکان، سامانه وزارت کشور و سامانه پست از جمله منابع اطلاعاتی این فرایند هستند و در صورت وجود نقص، داده‌های خانوارها تکمیل خواهد شد.

شاهینی ادامه داد: پیش از مراجعه آمارگیران، به خانوارهای منتخب اطلاع‌رسانی می‌شود تا آمادگی لازم برای همکاری با عوامل اجرایی را داشته باشند. این سرشماری از اول آبان آغاز می‌شود و تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ابعاد اجرای طرح در استان گفت: از مجموع حدود ۴۰۰ هزار خانوار کرمانشاه، اطلاعات ۲۰ هزار خانوار، معادل پنج درصد کل خانوارهای استان، در مرحله حضوری بررسی می‌شود. همچنین ۱۵۰ نفر به‌عنوان عوامل اجرایی در این طرح فعالیت می‌کنند و آموزش‌های لازم برای آن‌ها آغاز شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه از شهروندان خواست با ارائه دقیق اطلاعات و همکاری با عوامل سرشماری، در اجرای مطلوب این طرح مشارکت کنند.

شاهینی در پایان خاطرنشان کرد: داده‌های جمع‌آوری‌شده در این سرشماری صرفاً برای برنامه‌ریزی‌های آینده، بودجه‌ریزی و بررسی وضعیت جمعیت استفاده می‌شود و اطلاعات ارائه‌شده تأثیری بر مالیات، یارانه یا کالابرگ خانوارها نخواهد داشت.