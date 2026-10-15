سعید بهشتی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای اعزام ۲۵ هزار دانش‌آموز کرمانشاهی به اردوهای راهیان نور در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۱۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می‌کنند و ۱۵ هزار نفر نیز به یادمان‌های دفاع مقدس در داخل استان اعزام می‌شوند.

وی افزود: روند اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی از اوایل آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه درباره مدت برگزاری این اردوها گفت: برنامه سفر دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی داخل استان دو روزه و اردوهای جنوب کشور سه روزه پیش‌بینی شده است.

بهشتی‌راد با اشاره به ظرفیت‌های استان برای میزبانی از کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی سراسر کشور تصریح کرد: یادمان‌ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس کرمانشاه برای پذیرایی از زائران این مناطق آمادگی دارند و امکان میزبانی از ۴۰۰ هزار نفر در این مناطق فراهم شده است.

وی ادامه داد: در راستای استفاده از این ظرفیت، با استان‌های مختلف برای اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی راهیان نور تفاهم‌نامه‌هایی منعقد خواهد شد تا زمینه حضور دانش‌آموزان بیشتری در مناطق عملیاتی استان فراهم شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را از اهداف اصلی این اردوها دانست.

بهشتی‌راد خاطرنشان کرد: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی، فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر آنان با رویدادهای دوران دفاع مقدس، رشادت‌های رزمندگان و تاریخ این مقطع از کشور فراهم می‌کند.