رقابت ۱۸۰۰ نخبه قرآنی مساجد هرمزگان در جشنواره «مُدهامّتان»

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام خواجه‌یی در بازدید از محل برگزاری مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات بزرگ قرآنی مُدهامّتان ویژه دهستان ایسین و شهر تازیان، که به میزبانی کانون فرهنگی‌هنری شهید اسحاق پایان در مسجد پیامبر اعظم (ص) روستای تازیان بالا در حال برگزاری است، ضمن عرض خداقوت و تقدیر از عوامل برگزاری و هیئت داوران این دوره از رقابت‌ها، به جایگاه این رویداد بزرگ اشاره کرد و افزود: مُدهامّتان تنها یک مسابقه و رقابت نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای شناسایی و کشف استعدادها، ایجاد انگیزه در نسل نوجوان و جوان برای انس و الفت هرچه بیشتر با کلام‌الله مجید و فراهم‌سازی فضایی معنوی برای رشد همه‌جانبه است.

وی، شناسایی استعدادهای قرآنی در بستر مساجد و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی آن‌ها را از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات برشمرد و عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های بارز و برجسته مُدهامّتان، گستردگی و فراگیری آن در اقصی نقاط شهری و روستایی است که باعث می‌شود استعدادهای نهفته در مناطق مختلف شناسایی، پرورش یافته و در مسیر فعالیت‌های اصیل قرآنی به جامعه معرفی شوند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد هرمزگان با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری این مسابقات در سال های اخیر تصریح کرد: در گذشته مسابقات قرآنی مُدهامّتان به‌صورت انفرادی برگزار می‌شد، اما از دو سال گذشته تاکنون این رویداد با رویکردی نوین به‌صورت تیمی برگزار می‌شود؛ شیوه‌ای که به فعالان مسجد اجازه می‌دهد در قالب گروه‌های قرآنی و در کنار یکدیگر شامل مؤذن، قاری، مرتل و حافظ قرآن، ظرفیت‌های مختلف خود را تجمیع کرده و یک مجموعه قرآنی منسجم و هم‌افزا را شکل دهند.

وی در پایان، با ارزیابی بسیار خوب از سطح استقبال بچه‌های مسجد هرمزگان از مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مُدهامّتان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این دوره از مسابقات، یک‌هزار و ۸۰۰ نفر از نخبگان و استعدادهای قرآنی مساجد استان در قالب ۲۰۴ تیم به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که این آمار نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت عظیم قرآنی در کانون‌های مساجد هرمزگان است.