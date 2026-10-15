بجنوردی: ۹۵ درصد اعتبارات تبصره ۱۸ در خراسان شمالی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بجنوردی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجمع نمایندگان خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی دارایی خراسان شمالی برگزار شد، با تشریح وضعیت درآمدهای استانی اظهار کرد: ۹۶.۲ درصد درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و ۳.۸ درصد دیگر مربوط به سایر درآمدها از جمله جرایم، خسارات و صدور مجوزهاست.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان شمالی افزود: از ابتدای فعالیت تاکنون، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۵ میلیون دلار در استان صادر شده که حدود ۳.۵ میلیون دلار آن جذب شده است.

بجنوردی ادامه داد: در سال گذشته نیز مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۶ میلیون دلار صادر شد که بخش عمده آن، حدود ۱۴ میلیون دلار، مربوط به پروژه فروسیلیس شیروان بوده است. همچنین بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه آز اینفورج اسفراین و افزایش سرمایه شرکت نوین گستر سورن پاژن اختصاص داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در ادامه به اعتبارات تبصره‌ای اشاره کرد و گفت: از مجموع یک‌هزار و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۸، تاکنون ۹۶۸ میلیارد تومان به ۶۰۸ طرح پرداخت شده است. همچنین از منابع بازگشتی تبصره ۱۸ در قالب تبصره ۲، حدود ۴۵ درصد و از اعتبارات جزء یک تبصره ۲ نیز ۱۸ درصد پرداخت شده است.

بجنوردی همچنین از شناسایی ۷۱ ملک مازاد دولتی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۴۳ ملک مصوبه کارگروه استانی و ۲۶ ملک مصوبه کارگروه ملی مولدسازی را دریافت کرده‌اند. تاکنون نیز یک مورد واگذاری مربوط به پست برق اسفراین انجام شده که از محل آن ۲۲۵ میلیارد تومان به منابع شرکت شهرک‌های صنعتی اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: منابع حاصل از مولدسازی املاک مازاد دولتی می‌تواند با رعایت اولویت‌های هر شهرستان، برای تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان مورد استفاده قرار گیرد.

بجنوردی در پایان با اشاره به وضعیت خودروهای دولتی استان گفت: از مجموع حدود یک‌هزار و ۱۰۰ خودروی متعلق به ۴۶ دستگاه اجرایی، نزدیک به ۲۰۰ خودرو به سن فرسودگی رسیده‌اند که با توجه به محدودیت منابع مالی، نوسازی ناوگان دستگاه‌های اجرایی نیازمند توجه و پیگیری است.