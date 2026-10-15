به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان فراخوان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی و رفاهی دانشجویان این دانشگاه را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، فرآیند ثبت‌نام از روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۷ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سایت رسمی دانشگاه، فرم ثبت‌نام را دریافت و پس از تکمیل، به دبیرخانه کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی تحویل دهند.

نحوه ثبت‌نام داوطلبان

متقاضیان شرکت در انتخابات باید پس از مراجعه به سایت دانشگاه لرستان و دریافت فرم مربوطه، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کرده و فرم را به‌صورت حضوری به دبیرخانه کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی، واقع در دفتر مدیریت امور دانشجویی دانشگاه لرستان، تحویل دهند.

با توجه به محدود بودن مهلت اعلام‌شده، داوطلبان باید ثبت‌نام خود را در بازه زمانی تعیین‌شده انجام دهند.

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان، زمان‌بندی دقیق تبلیغات انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات در مراحل بعدی مشخص خواهد شد و اطلاعات مربوطه از طریق سایت رسمی دانشگاه و کانال‌های اطلاع‌رسانی معاونت دانشجویی در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

شورای صنفی و رفاهی دانشجویان بستری برای پیگیری مسائل و مطالبات دانشجویی در حوزه‌های صنفی و رفاهی است و مشارکت دانشجویان در فرآیند انتخابات می‌تواند زمینه حضور نمایندگان منتخب آنان در پیگیری این مطالبات را فراهم کند.

معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان نیز با دعوت از دانشجویان برای مشارکت در این فرآیند، بر اهمیت حضور و همراهی آنان در انتخابات شورای صنفی و رفاهی تأکید کرده است.