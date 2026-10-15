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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

آیین گرامیداشت سالگرد آیت‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

آیین گرامیداشت سالگرد آیت‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - آیین گرامیداشت سالگرد شهادت «آیت‌الله اشرفی اصفهانی»، چهارمین شهید محراب، روز جمعه ۲۴ مهرماه پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت سالگرد شهادت حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، روز جمعه ۲۴ مهرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۱ صبح و پیش از آغاز خطبه‌های نماز جمعه شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این آیین حضور خواهند داشت.

آیت‌الله اشرفی اصفهانی از چهره‌های مذهبی و یاران امام خمینی(ره) بود که سالگرد شهادت وی هر سال با برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و نام او همراه است.

کد مطلب 6978773

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