به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت سالگرد شهادت حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، روز جمعه ۲۴ مهرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۱ صبح و پیش از آغاز خطبه‌های نماز جمعه شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این آیین حضور خواهند داشت.

آیت‌الله اشرفی اصفهانی از چهره‌های مذهبی و یاران امام خمینی(ره) بود که سالگرد شهادت وی هر سال با برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و نام او همراه است.