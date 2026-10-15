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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان کرمانشاه وجود دارد

احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان کرمانشاه وجود دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد خبر داد و گفت: در برخی ساعات تا روز دوشنبه احتمال وقوع رگبارهای موقت و رعدوبرق وجود دارد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده استان کرمانشاه، اظهار کرد: آسمان استان تا دوشنبه هفته آینده در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی مقاطع، وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر روز جمعه تا روز دوشنبه، شرایط برای وقوع رگبارهای موقت و رعدوبرق در برخی نقاط استان فراهم است و احتمال بروز این پدیده‌ها در ساعات یادشده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه تغییرات دمایی در روزهای آینده چندان محسوس نخواهد بود، تصریح کرد: تا روز دوشنبه، به‌جز روز شنبه که دمای هوا به‌طور موقت کاهش پیدا می‌کند، در سایر روزها و بیشتر مناطق استان تغییر قابل‌توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان در مجموع تا دوشنبه با افزایش و کاهش ابر، وزش باد در برخی ساعات و احتمال بارش‌های رگباری پراکنده همراه خواهد بود.

کد مطلب 6978776

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