احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان کرمانشاه وجود دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده استان کرمانشاه، اظهار کرد: آسمان استان تا دوشنبه هفته آینده در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی مقاطع، وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر روز جمعه تا روز دوشنبه، شرایط برای وقوع رگبارهای موقت و رعدوبرق در برخی نقاط استان فراهم است و احتمال بروز این پدیده‌ها در ساعات یادشده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه تغییرات دمایی در روزهای آینده چندان محسوس نخواهد بود، تصریح کرد: تا روز دوشنبه، به‌جز روز شنبه که دمای هوا به‌طور موقت کاهش پیدا می‌کند، در سایر روزها و بیشتر مناطق استان تغییر قابل‌توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان در مجموع تا دوشنبه با افزایش و کاهش ابر، وزش باد در برخی ساعات و احتمال بارش‌های رگباری پراکنده همراه خواهد بود.