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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

دبستان شهیدان کاکاوند در روستای تتنک قزوین به بهره‌برداری رسید

دبستان شهیدان کاکاوند در روستای تتنک قزوین به بهره‌برداری رسید

قزوین- دبستان یک‌کلاسه شهیدان کاکاوند در روستای تتنک شهرستان بویین‌زهرا پس از نوسازی با مشارکت خیران و صرف ۲ میلیارد تومان اعتبار، با حضور معاون رئیس‌جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبستان یک‌کلاسه شهیدان کاکاوند در روستای تتنک از توابع شهرستان بویین‌زهرا، ظهر پنجشنبه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مدرسه با هدف بهسازی فضای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان روستا نوسازی شده و اکنون با زیربنای ۲۰۰ مترمربع در اختیار دانش‌آموزان منطقه قرار گرفته است.

برای اجرای این طرح، با مشارکت خیران، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

کد مطلب 6978780

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