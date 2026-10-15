به گزارش خبرنگار مهر، دبستان یک‌کلاسه شهیدان کاکاوند در روستای تتنک از توابع شهرستان بویین‌زهرا، ظهر پنجشنبه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مدرسه با هدف بهسازی فضای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان روستا نوسازی شده و اکنون با زیربنای ۲۰۰ مترمربع در اختیار دانش‌آموزان منطقه قرار گرفته است.

برای اجرای این طرح، با مشارکت خیران، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه شده است.