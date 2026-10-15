به گزارش خبرنگار، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران ۱۵ رسانه خارجی در اراک، با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در ۳۷ شهرک صنعتی استان مرکزی اظهار کرد : این استان به‌عنوان پایتخت صنعت کشور، دومین استان در حوزه صنایع سنگین و چهارمین استان از نظر تعداد واحدهای صنعتی است و در کنار ظرفیت‌های صنعتی، از توانمندی‌های علمی، تاریخی، گردشگری و کشاورزی نیز برخوردار است.

وی موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی استان مرکزی را از مزیت‌های اقتصادی آن برشمرد و گفت: قرار گرفتن مرکزی در مسیر کریدورهای اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب، اهمیت این استان را در مبادلات و حمل‌ونقل کالا افزایش داده است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر استان بیان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی مرکزی به یک‌هزار مگاوات رسیده و حدود یک‌هزار نیروگاه در بیش از یک‌هزار نقطه استان به شبکه سراسری متصل شده‌اند، دستیابی به ظرفیت پنج‌هزار مگاوات برق خورشیدی هدفگذاری است و بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه نیز در این استان در حال ساخت است.

وی ادامه داد: صادرات غیرنفتی استان مرکزی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته و این استان بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، رتبه چهارم کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار کسب کرده است.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه این استان حدود ۲ درصد از مساحت و جمعیت کشور را در اختیار دارد تصریح کرد: توسعه توانمندی‌های داخلی پس از انقلاب اسلامی، زمینه افزایش خوداتکایی کشور در حوزه‌های غذایی، صنعتی و فناوری را فراهم کرده و فشار تحریم‌ها نتوانسته مانع استمرار فعالیت‌های اقتصادی شود.

وی با اشاره به حملات اخیر به مناطق غیرنظامی گفت: بیش از سه‌هزار واحد مسکونی و صنعتی در استان مرکزی آسیب دیده‌اند که ارتباطی با فعالیت‌های نظامی نداشته‌اند.

زندیه وکیلی افزود: حمله به مناطق مسکونی و واحدهای غیرنظامی با هدف ایجاد رعب و وحشت، افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و تأثیرگذاری بر حاکمیت انجام می‌شود.

استاندار مرکزی تأکید کرد: این فشارها نه‌تنها اراده ملت ایران برای دفاع از کشور را تضعیف نمی‌کند، بلکه بر عزم مردم برای حفظ استقلال و آزادی می‌افزاید.

بیش از ۴ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های استان مرکزی تحصیل می‌کنند

وی گفت: بیش از چهار هزار دانشجوی عراقی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌های مرکزی مشغول به تحصیل هستند و رضایت مطلوبی از شرایط آموزشی دارند. مشکلات احتمالی این دانشجویان نیز به‌صورت مستمر پیگیری و برطرف می‌شود.

زندیه وکیلی با اشاره به روابط تجاری استان مرکزی و عراق افزود: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی این استان به مقصد عراق انجام می‌شود و رشد صادرات در سال جاری، ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه را بیش از پیش نمایان کرده است، نزدیکی جغرافیایی نیز زمینه مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو طرف فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی با اشاره به پخش ویژه‌برنامه «ایران جان» از روز شنبه به مدت یک هفته بیان کرد: توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان از طریق بیش از ۲۰۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی داخلی و برون‌مرزی، از جمله شبکه‌های جهانی جام‌جم و الکوثر، معرفی می‌شود، بازدید خبرنگاران خارجی از ظرفیت‌های صنعتی و مناطق آسیب‌دیده این استان می‌تواند تصویری واقعی از توانمندی‌ها و پویایی جامعه ایران به افکار عمومی جهان ارائه کند.

وی با بیان اینکه همجواری ایران با ۱۵ کشور و برخورداری از مرزهای طولانی در شمال و جنوب، ظرفیت استمرار صادرات و واردات را فراهم کرده است گفت: تحریم‌ها هزینه‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند، اما مانع اصلی فعالیت صنعتگران کشور نشده‌اند.

زندیه وکیلی با اشاره به حمایت‌های دولت و نهادهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی، پرداخت یارانه در حوزه نان و فعالیت نهادهای حمایتی در دورترین روستاها، در تأمین نیازهای معیشتی مردم نقش مؤثری داشته است و فرهنگ نوع‌دوستی جامعه نیز همواره پشتیبان نیازمندان بوده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور افزود: ملت ایران در طول تاریخ دشواری‌های بزرگی را پشت سر گذاشته‌اند و می‌توان با اتکا به توانمندی‌های داخلی، جایگاه اقتصادی ایران را در عرصه جهانی تثبیت کرد.

آمادگی استان مرکزی برای مدیریت شرایط بحرانی

استاندار مرکزی خود با تأکید بر آمادگی نیروهای دفاعی کشور گفت: نیروهای دفاعی با آمادگی کامل در برابر تهدیدها قرار دارند و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع و متقابل مواجه خواهد شد.

وی درباره ایمنی مناطق پیرامونی مجتمع آب سنگین خنداب نیز تصریح کرد: با توجه به نبود مواد هسته‌ای و رعایت استانداردهای ایمنی، نگرانی از این بابت برای مناطق مسکونی پیرامون مجتمع وجود ندارد و ناظران بین‌المللی نیز بارها از این مناطق بازدید کرده‌اند.

زندیه وکیلی با اشاره به ضرورت حفظ آرامش عمومی در شرایط تهدید افزود: دشمنان با اقداماتی مانند حمله به مدارس درصدد ایجاد رعب و وحشت میان غیرنظامیان هستند، اما کشور و استان مرکزی در بخش‌های مختلف، از جمله خدمات بیمارستانی، امدادرسانی و تأمین مایحتاج عمومی، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را دارند.