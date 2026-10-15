سه پیروزی و یک تساوی در هفته نخست لیگ برتر فوتبال هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان در فصل ۱۴۰۵ با برگزاری چهار دیدار در گروه غرب آغاز شد، اما مسابقات گروه شرق به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد.

موضوعی که بار دیگر در شروع این رقابت‌ها بی‌نظمی در برنامه‌ریزی و برگزاری مسابقات را به همراه داشته است.

در نخستین دیدار تیم جنوب برکه دکا پارسیان میهمان اتحاد دژگان بندرلنگه بود که این مسابقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در دیگر دیدار این هفته نیلی‌پوشان گزیر بندرلنگه در دیداری خانگی مقابل آرش ایلود قرار گرفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهد.

همچنین تیم ستاره ساحل بندرخمیر در خانه با نتیجه ۲ بر صفر از سد دریانوردان بندرکنگ گذشت.

در آخرین دیدار هفته نخست نیز تیم شناورسازی پی‌پشت قشم با نتیجه یک بر صفر لمزان بندرلنگه را شکست داد.

گفتنی است،رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان در فصل ۱۴۰۵ با حضور ۱۷ تیم در دو گروه ۹ و ۸ تیمی برگزار می‌شود.

در گروه شرق تیم‌های اتحاد روستایی جاسک، ستاره مکران کلاهی میناب، فانوس تیاب میناب، شاهین حاج‌خادمی میناب، جبل‌بر شهرو بندرعباس، زاهد منتخب چاهو بندرعباس، نخل جزیره هرمز و اتحاد بارغین خونسرخ حضور دارند.

در گروه غرب نیز تیم‌های شناورسازی پی‌پشت قشم، لمزان بندرلنگه، اتحاد دژگان، جنوب برکه دکا پارسیان، ستاره ساحل بندرخمیر، دریانوردان بندرکنگ، نیلی‌پوشان گزیر، آرش ایلود و طوفان کوخرد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

با وجود آغاز مسابقات گروه غرب به تعویق افتادن دیدارهای گروه شرق در هفته نخست ابهاماتی درباره روند برگزاری منظم این رقابت‌ها ایجاد کرده است، موضوعی که با توجه به تجربه فصل گذشته ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برگزار کنندگان را برای ادامه مسابقات یادآوری می‌کند.