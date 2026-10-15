به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان ظهر پنجشنبه در حاشیه اختتامیه نخستین جشنواره ادبی‌هنری «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان، احسان» در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان، احسان» با حضور بزرگان و مفاخر استان، ادبا، شاعران و هنرمندان استان برگزار شد و این جلسه فاخر در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: دبیرخانه این جشنواره از چند ماه گذشته در مجموعه کمیته امداد استان اردبیل شکل گرفت و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف، آثار ادبی و هنری خود را ارسال کردند. داوران نیز آثار را داوری کردند و امروز از نفرات برتر که حائز شرایط ممتاز بودند، تقدیر شد و از سوی کمیته امداد از این خدمات قدردانی شد.

صباغیان با اشاره به رسالت‌های اساسی کمیته امداد گفت: مستحضر هستید که ترویج فرهنگ خیر و احسان از رسالت‌های مهم این نهاد است. در کنار کمیته امداد، همواره در بخش‌های مختلف، افراد نیکوکار و خیری که در ارائه خدمات به محرومان جامعه در هر استان کمک‌کار هستند، حضور دارند. خیران و نیکوکاران، مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه و افراد نیک‌اندیش و خیراندیش، از بازوان و همراهان کمیته امداد هستند که با لطافت ذاتی خود دوست دارند دستگیر محرومان، ایتام و نیازمندان باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا، اقدامی واقعاً فاخر و در نوع خود بی‌نظیر در استان اردبیل شکل گرفت و توانست جوهره خیر و احسان میان نیکوکاران استان را به زبان هنر، شعر، نقاشی، اینفوگرافی و سایر رشته‌های هنری روایت و تصویر کند و آن را به آحاد مردم و جامعه انعکاس دهد. از همه دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.