حضور ۱۹ نمایش از ۱۶ استان در جشنواره تئاتر خیابانی «تبریزیم»

به گزارش خبرنگار مهر، رامین راستی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال هنرمندان از فراخوان این رویداد اظهار کرد: پس از بررسی ۱۰۷ اثر رسیده به دبیرخانه، ۱۹ نمایش از ۱۶ استان کشور به بخش مسابقه راه یافتند و ۶ اثر نیز در بخش «تبریز بهشت ماندگار، تبریز شهر دوستدار کودک» حضور دارند.

وی افزود: در ابتدا برای بخش مسابقه پذیرش ۱۲ اثر پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به ارزش هنری آثار ارسالی، تعداد نمایش‌های منتخب افزایش یافت.

اجرای ۱۲۰ نوبت نمایش در تبریز

دبیر هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم با اشاره به برنامه‌های ویژه این دوره گفت: برای نخستین بار، افتتاحیه جشنواره با حضور یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز برگزار شد و در طول جشنواره نیز گروه‌های نمایشی در مدارس مختلف تبریز به اجرای آثار خود می‌پردازند.

راستی با بیان اینکه حدود ۱۲۰ نوبت اجرا از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه برنامه‌ریزی شده است، ادامه داد: بخش مهمی از این اجراها در مدارس دولتی و مناطق مختلف شهر برگزار می‌شود و گروه‌های نمایشی نیز از حضور در مدارس و اجرای آثار خود استقبال کرده‌اند.

وی پیش‌بینی کرد در طول برگزاری جشنواره، ۱۵ تا ۲۰ هزار دانش‌آموز مخاطب نمایش‌ها باشند و افزود: این برنامه فرصتی برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با هنر تئاتر و گسترش دامنه مخاطبان این هنر فراهم می‌کند.

تئاتر خیابانی؛ بستری برای همدلی و وحدت ملی

راستی با اشاره به نقش هنرهای نمایشی در بازتاب شرایط اجتماعی کشور اظهار کرد: در این دوره آثاری از مناطق مختلف کشور، از جمله میناب و بوشهر، حضور دارند که به روایت وضعیت و تجربه‌های مردم در این مناطق می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: هنرمندانی از مناطق مختلف کشور، حتی مناطقی که شرایط جنگی را تجربه می‌کنند، آثار خود را به جشنواره ارسال کرده‌اند. بازتاب این تجربه‌ها در قالب نمایش، زمینه همذات‌پنداری مخاطبان با مردم مناطق مختلف را فراهم می‌کند و می‌تواند در تقویت همدلی و وحدت ملی مؤثر باشد.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم با اشاره به تنوع موضوعی آثار تصریح کرد: در کنار موضوعات مرتبط با شرایط کشور، بخش «شهر دوستدار کودک» نیز با محوریت مسائلی همچون روان‌شناسی کودکان، فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ ترافیک برگزار می‌شود تا نیازها و مسائل اجتماعی از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرند.

تقویت امید به آینده از مسیر هنر

راستی با تأکید بر اهداف فرهنگی جشنواره گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این رویداد، بازنمایی اقتدار و عظمت ایران اسلامی و تقویت امید به آینده از طریق آثار نمایشی است.

وی افزود: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت تئاتر خیابانی، امید را در جامعه تقویت کنیم و زمینه ارتباط بیشتر مردم با هنرهای نمایشی را فراهم آوریم.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و با حضور هنرمندانی از سراسر کشور برگزار می‌شود. عمارت کلاه‌فرنگی تبریز، مجموعه تاریخی و تفریحی ائل‌گلی، پارک‌های سطح شهر و برخی مدارس منتخب از محل‌های اجرای آثار این جشنواره هستند.