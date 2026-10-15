به گزارش خبرنگار مهر، طرح هادی روستای تتنک و ۱۲ واحد مسکونی بازسازی‌شده در این روستا، ظهر پنجشنبه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، محمد نوذری، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها در چارچوب بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ اجرا شده‌اند و به گفته مسئولان، از نخستین طرح‌های تکمیل‌شده در این حوزه در سطح کشور به شمار می‌روند که عملیات اجرایی آن‌ها طی چند ماه به پایان رسیده است.

اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین، در این مراسم گزارشی از روند بازسازی واحدهای مسکونی و اجرای طرح هادی روستا ارائه کرد و گفت: عملیات احداث و بازسازی واحدهای مسکونی در بازه زمانی پنج‌ماهه و پیش از آغاز فصل سرما پیگیری شد و طرح هادی روستا نیز با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال در مدت یک ماه به اجرا درآمد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، برای بازسازی و احداث ۱۲ واحد مسکونی، تعمیر سه واحد دیگر و انجام ۱۳ مورد عملیات مرتبط با واحدهای آسیب‌دیده، در مجموع حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین اجرای طرح هادی روستا پنج میلیارد تومان اعتبار داشته که این هزینه‌ها با مشارکت بنیاد مسکن و خیران تأمین شده است.

در ادامه این مراسم، معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، استاندار قزوین و دیگر مسئولان حاضر درباره ضرورت توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهبود شرایط زندگی ساکنان و تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ سخنرانی کردند.

روستای تتنک از توابع بخش دشتابی شهرستان بویین‌زهرا، در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری مرکز این شهرستان قرار دارد و ۲۵ خانوار در آن سکونت دارند.