به گزارش خبرنگار مهر، حمزه‌علی کوهساری ظهر پنجشنبه، در نشست شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه مشارکت‌های مردمی، اظهار کرد: باید از صدقه‌محوری به سمت خیرمحوری حرکت کنیم و کمک‌های مردمی را بر اساس نیازهای واقعی خانواده‌های تحت حمایت هدایت کنیم.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور با اشاره به ضرورت شناسایی و پایش مستمر نیازهای جامعه هدف افزود: کمک‌های مردمی باید متناسب با اولویت‌های خانواده‌های نیازمند در بخش‌های جهیزیه، درمان، مسکن، لوازم ضروری زندگی و هزینه‌های تحصیلی و فرهنگی ساماندهی شود تا بیشترین اثرگذاری را در بهبود شرایط زندگی آنان داشته باشد.

وی افزود: جذب و نگهداشت خیرین از محورهای مهم این حوزه است و باید در مسیر تقویت ارتباط مستمر با نیکوکاران و فراهم‌کردن زمینه مشارکت هدفمند آنان، گام برداشت.

کوهساری با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در توسعه مشارکت‌های مردمی، بیان کرد: راه‌اندازی سامانه هوشمند خیر و احسان «راهنیکان» اقدامی مؤثر در راستای تسهیل مشارکت‌های مردمی و ارتقای شفافیت عملکرد است.

وی با تأکید بر لزوم استمرار برنامه‌های حمایتی تصریح کرد: فعالیت‌های مشارکت‌های مردمی نباید صرفاً به پویش‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید در قالب طرح‌های مستمر سالانه دنبال شود تا جریان پایداری از مشارکت‌های مردمی شکل بگیرد.

در ادامه این نشست، سیدمجتبی جلالی‌پور، با اشاره به برخی چالش‌های اقتصادی استان در بخش‌های صنعت و کشاورزی، گفت: ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی گیلان زمینه‌ای ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان اظهار کرد: فرهنگ نوع‌دوستی، همبستگی اجتماعی و ارتباطات انسانی میان مردم گیلان، سرمایه‌ای ارزشمند برای گسترش مشارکت‌های مردمی و تقویت حمایت از خانواده‌های نیازمند است.

جلالی‌پور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت افزود: تقویت تعامل با خیرین و هدایت کمک‌ها به سمت نیازهای اولویت‌دار، نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های حمایتی استان دارد.

گفتنی است، نشست برخط با رؤسای ادارات تابعه، نشست با کارشناسان حوزه مشارکت‌های مردمی و بازدید از این حوزه در شهرستان رشت، از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به استان گیلان بود.