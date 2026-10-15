به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر ماهری ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی «عهد جهاد» که به همت تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ و گسترش حضور مردم در میدان، سه محور جنگ و تهدیدات دشمن، روایت مظلومیت شهدا و تبیین اهداف و دستاوردهای مقاومت را از عوامل مؤثر در تقویت مشارکت و تاب‌آوری جامعه برشمرد.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در هفته‌های نخست جنگ تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل گرفت، اظهار کرد: بخشی از مردم در روزهای ابتدایی جنگ به دلیل حملات و بمباران‌ها و بخشی نیز برای کاهش اضطراب و احساس تنهایی ناشی از شرایط جنگی به خیابان‌ها می‌آمدند؛ بنابراین، برای تداوم حضور مردم باید عوامل مؤثر بر مشارکت آنان را شناخت و متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی کرد.

دشمنی آشکار، شناخت مردم از تهدیدات را افزایش می‌دهد

کارشناس حوزه و استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت رویکردهای دولت‌های آمریکا در مواجهه با ایران افزود: از نگاه من، هرچه دشمنی آمریکا آشکارتر باشد، شناخت جامعه از ماهیت تقابل آسان‌تر می‌شود؛ در مقابل، هنگامی که این دشمنی در قالب سیاست‌های غیرمستقیم و پنهان دنبال شود، تبیین ابعاد آن دشوارتر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه این تحلیل به معنای حمایت از تداوم جنگ نیست، تصریح کرد: نباید رویکردهای انتقادی درباره روند جنگ به معنای جنگ‌طلبی تلقی شود. مسئله اصلی، استفاده درست از ظرفیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای برای تبیین شرایط و پیگیری مطالبات مردم است.

کارشناس حوزه و استاد دانشگاه با اشاره به تجربه حضور مردم در تجمعات روزهای نخست جنگ گفت: در برخی مناطق، حتی پس از حملات موشکی و افزایش نگرانی‌ها، جمعیت تجمعات بیشتر شد. این تجربه نشان می‌دهد که رفتار اجتماعی مردم صرفاً تابع احساس امنیت یا ناامنی نیست و عوامل دیگری همچون همبستگی، احساس مسئولیت و انگیزه‌های جمعی نیز در آن نقش دارد.

ماهری یکی از راهکارهای پیشنهادی خود را طرح مطالبه‌گری روشن درباره تعیین تکلیف وضعیت جنگ دانست و اظهار کرد: مردم باید احساس کنند حضورشان در میدان بر روند تصمیم‌گیری‌ها اثر دارد و مطالباتشان شنیده می‌شود. از این رو، تبیین مواضع مسئولان و پیگیری روشن مسائل مرتبط با جنگ می‌تواند به تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند.

روایت مظلومیت رهبر شهید و دیگر شهدا نباید کمرنگ شود

وی دومین محور مؤثر در حفظ حضور مردم را روایت مظلومیت شهدا عنوان کرد و گفت: شهادت رهبر شهید از عوامل مهم حضور مردم در خیابان‌ها بود و نباید با گذشت زمان، این موضوع در روایت‌های عمومی کمرنگ شود.

ماهری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای بازخوانی ابعاد این واقعه افزود: روایت مظلومیت نباید با بزرگ‌نمایی یا تحریف همراه باشد؛ بلکه باید بر واقعیت‌های مستند، خاطرات معتبر و روایت‌های قابل اتکا تکیه کند.

وی با اشاره به نقش سوگواری در تقویت انگیزه‌های جمعی اظهار کرد: گاهی تصور می‌شود در شرایط حماسی باید از بیان مصائب و برگزاری روضه پرهیز کرد، در حالی که روایت سوگ و مظلومیت می‌تواند در کنار حماسه، احساس همبستگی و مطالبه‌گری را تقویت کند.

کارشناس حوزه و استاد دانشگاه همچنین بر ضرورت بازخوانی زندگی و نحوه شهادت دیگر شهدای جنگ تأکید کرد و گفت: نباید روایت شهدایی که در مناطق مختلف کشور به شهادت رسیده‌اند، به حاشیه برود. مستندسازی، تولید آثار تصویری، برگزاری نشست‌های روایتگری و استفاده از ظرفیت خانواده‌های شهدا می‌تواند در انتقال این تجربه‌ها به نسل نوجوان و جوان مؤثر باشد.

ماهری با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در میناب، پیشنهاد کرد برنامه‌های روایتگری با حضور راویان و فعالان فرهنگی در این منطقه برگزار شود و تجربه‌ها و روایت‌های به‌دست‌آمده در اختیار مخاطبان استان‌های مختلف قرار گیرد.

وی ارتباط مستقیم با خانواده‌های شهدا و بازگویی روایت‌های آنان در تجمعات را نیز از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی دانست.

تبیین اهداف مقاومت، شرط تقویت تاب‌آوری جامعه است

ماهری سومین محور مورد تأکید خود را تبیین اهداف و نتایج مقاومت برای مردم عنوان کرد و گفت: مردم زمانی فشارها و هزینه‌های یک مسیر را با آگاهی بیشتری تحمل می‌کنند که بدانند این هزینه‌ها برای دستیابی به چه هدفی پرداخت می‌شود و چه چشم‌اندازی پیش روی آنان قرار دارد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی افزود: دشواری‌های معیشتی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما در کنار بیان مشکلات، باید درباره اهداف و پیامدهای تصمیم‌ها نیز توضیح روشن ارائه شود تا جامعه بتواند نسبت میان هزینه‌های امروز و اهداف مورد انتظار را ارزیابی کند.

کارشناس حوزه و استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی و همچنین نادیده‌گرفتن مشکلات واقعی مردم اظهار کرد: روایت رسانه‌ای نباید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند مشکلات اقتصادی آنان دیده نمی‌شود یا انتقادهایشان بی‌اهمیت تلقی شده است. تبیین شرایط باید با بیان واقعیت‌ها و توضیح روشن درباره اهداف و پیامدهای تصمیم‌ها همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تبیین جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت توضیح مفهوم قدرت ملی و دستاوردهای مورد انتظار از مقاومت تأکید کرد و خواستار استفاده از آمارها و گزارش‌های معتبر برای روشن‌شدن ابعاد این موضوع شد.

ماهیت تهدیدات دشمن در فضای رسانه‌ای تبیین شود

ماهری با اشاره به نقش رسانه‌ها در انتقال تصویری روشن از تهدیدات خارجی گفت: شناخت جامعه از تهدیدات نباید صرفاً به زمان حملات نظامی محدود شود؛ بلکه لازم است مواضع، اظهارات و رویکردهای سیاسی طرف‌های مقابل نیز به‌صورت دقیق و مستند بررسی و برای مخاطبان تبیین شود.

وی افزود: فعالان رسانه‌ای می‌توانند با بررسی اظهارات رسمی مقام‌های آمریکایی و دیگر طرف‌های مقابل و قرار دادن آن‌ها در بستر تحولات سیاسی، به مخاطبان کمک کنند تصویر جامع‌تری از شرایط داشته باشند.

کارشناس حوزه و استاد دانشگاه بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی، کانال‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی برای تبیین مسائل مورد توجه جامعه تأکید کرد و گفت: ارتباط با مخاطبانی که لزوماً در تجمعات حضور ندارند نیز اهمیت دارد و نباید فعالیت‌های رسانه‌ای صرفاً به جمعیت حاضر در میدان محدود شود.

ماهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره ایران و تاریخ این سرزمین، بر ضرورت توجه به ابعاد تاریخی و هویتی تقابل‌ها تأکید کرد و خواستار تبیین مستند این مواضع برای مخاطبان شد.

مطالبات اقتصادی مردم در کنار حمایت از دولت پیگیری شود

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی، توجه به مطالبات اقتصادی مردم را یکی از الزامات حفظ همراهی اجتماعی دانست و اظهار کرد: مردم باید هم مشکلات اقتصادی را بیان کنند و هم در جریان محدودیت‌ها و دشواری‌های پیش روی دولت قرار بگیرند؛ این همراهی زمانی تقویت می‌شود که مردم اقدامات و تلاش‌های مسئولان را نیز در عمل مشاهده کنند.

ماهری با تأکید بر ضرورت نقد سیاست‌های اقتصادی افزود: فعالان رسانه‌ای باید بتوانند درباره آثار سیاست‌های اقتصادی، از جمله تصمیم‌های مرتبط با بازار ارز و توزیع منابع، پرسشگری کنند و پیامدهای این تصمیم‌ها را برای اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار دهند.

وی تصریح کرد: نقد سیاست‌ها باید با استدلال و ارائه شواهد همراه باشد و از توهین به اشخاص فاصله بگیرد. در عین حال، مشکلات اقتصادی نباید با توجیه‌های کلی نادیده گرفته شود؛ چراکه مردم انتظار دارند هم دشواری‌های زندگی آنان به رسمیت شناخته شود و هم برای رفع مشکلات، مطالبه‌گری جدی صورت گیرد.

کارشناس حوزه و استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای فراتر از تجمعات، خواستار استفاده از ظرفیت روایتگری شهدا، تبیین ابعاد تهدیدات خارجی، تشریح اهداف مقاومت و پیگیری مطالبات اقتصادی برای تقویت آگاهی عمومی و استمرار مشارکت اجتماعی شد.