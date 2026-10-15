به گزارش خبرنگار مهر، برنامه خانواده «دولتسرا» از رادیو لرستان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی عصای سفید، ویژه‌برنامه‌ای با محوریت «بهبود کیفیت زندگی و مشکلات نابینایان» پخش کرد.

این برنامه با هدف بازتاب تجربه‌های زندگی افراد نابینا و کم‌بینا، معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای آنان و پرداختن به چالش‌های پیش‌روی این گروه از جامعه تهیه شد.

روایت تجربه‌های موفقیت از جامعه نابینایان لرستان

در این ویژه‌برنامه، اسماعیل مریدی‌زاده، مدرس رایانه و برنامه‌نویس و مدیرعامل انجمن نابینایان لرستان، به‌عنوان یکی از مهمانان حضور داشت و از تجربه‌ها و ظرفیت‌های افراد دارای آسیب بینایی در حوزه آموزش و فعالیت‌های تخصصی سخن گفت.

همچنین رضا نثاری و همسرش سحر امیری، زوج موفق نابینا و کم‌بینای فعال در زمینه تولید تجهیزات آتش‌نشانی، در این برنامه حضور داشتند تا تجربه‌های خود را در مسیر کارآفرینی و فعالیت اقتصادی با مخاطبان به اشتراک بگذارند.

اکرم زیودار، بانوی نابینا، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی نیز از دیگر مهمانان این ویژه‌برنامه بودند که روایت او بخشی از ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی افراد دارای آسیب بینایی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را بازتاب داد.

بررسی مشکلات و نیازهای افراد دارای آسیب بینایی

یکی دیگر از بخش‌های این برنامه، ارتباط تلفنی با همایون عمودی‌زاده، مدیرکل بهزیستی لرستان، بود که در چارچوب موضوع برنامه، به مسائل مرتبط با زندگی افراد نابینا و کم‌بینا اختصاص داشت.

در این ویژه‌برنامه، مهمانان درباره تجربه‌های شخصی، مسیر دستیابی به موفقیت، فرصت‌های موجود و چالش‌های پیش‌رو صحبت کردند؛ موضوعاتی که به شناخت بهتر جامعه از توانمندی‌های افراد دارای آسیب بینایی و توجه بیشتر به نیازها و مطالبات آنان کمک می‌کند.

عصای سفید؛ نماد استقلال و حضور اجتماعی

روز جهانی عصای سفید فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق، توانمندی‌ها و نیازهای افراد نابینا و کم‌بینا و توجه به ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور مستقل و فعال آنان در جامعه است.

بازتاب تجربه‌های موفق افراد دارای آسیب بینایی در رسانه‌ها، در کنار پرداختن به موانع موجود، می‌تواند به تقویت نگرش مثبت اجتماعی، افزایش شناخت عمومی و برجسته‌شدن ظرفیت‌های این افراد در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند.

ویژه‌برنامه «دولتسرا» امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، به‌صورت زنده از رادیو لرستان روی موج FM 94 پخش شد.

تهیه‌کنندگی این برنامه را سعیده رحمانپور، گویندگی و نویسندگی را بیتا علیشاهی، صدابرداری را مهوش طهماسبی و گزارشگری را زهرا احمدی برعهده دارند.