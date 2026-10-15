به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه اعلام کرد: هنوز اطلاعاتی در مورد سفر ویتکاف و کوشنر (فرستادگان رئیس‌جمهور آمریکا) به مسکو وجود ندارد. روسیه به تعامل خود با نهادهای ورزشی بین‌المللی برای دفاع از منافع ورزشکارانش ادامه خواهد داد. اقدامات تبعیض‌آمیز علیه ورزشکاران روس، کاملاً با اصول المپیک در تضاد است. ... امروز، پنج‌شنبه، پوتین از طریق مرکز مدیریت بحران کرملین در کنفرانس «روسیه تجاری» شرکت خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، اضافه کرد: رژیم کی‌یف همچنان زیرساخت‌ های انرژی روسیه را هدف قرار می‌ دهد؛ اقدامی که با تلاش‌ های ایالات متحده برای برقراری صلح در تضاد است. بازارهای انرژی به دلایل متعددی، از جمله ناتوانی در انتقال نفت روسیه به بازارهای صادراتی، تحت فشار قابل‌توجهی قرار دارند. ازسرگیری حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های نفت روسیه، این کشور را در تقابلی جدی با تلاش‌های واشنگتن برای برقراری صلح قرار می‌دهد.

کرملین در این خصوص اضافه کرد: سوخت دیزل روسیه به بازارهای جهانی راه یافته است؛ امری که تأثیری ملموس و مثبت بر ثبات بازارهای نفت خواهد داشت. موضع‌گیری کشورهای اروپایی در قبال توافق مربوط به سوخت دیزل میان روسیه و ایالات متحده، نتیجه‌معکوس دارد. اروپا با انتقاد شدید از توافق سوخت دیزل میان روسیه و آمریکا، بار دیگر نشان داد که خود یکی از طرف‌های این مناقشه است. به دلایلی روشن، شاید افشای نام سایر کشورهایی که ممکن است همچون آمریکا خواهان خرید سوخت دیزل از روسیه باشند، کار مناسبی نباشد.