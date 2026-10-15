لزوم فراهم کردن زیرساخت آب و فاضلاب در طرح مسکن ملی کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پارسایی ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مشکلات سایت‌های مسکن مهر، اظهار کرد: نبود زیرساخت‌های ضروری از جمله تأمین آب و صدور مجوز نصب کنتورهای آب و گاز، از موانع پیش‌روی این پروژه‌ها است.

وی مشکلات بانکی و دشواری دریافت تسهیلات را از دیگر چالش‌های اساسی متقاضیان و روند تکمیل واحدهای مسکونی عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به برخی نواقص موجود در ساختمان‌ها، گفت: مشکلات مربوط به تجهیز آسانسورها و رعایت نشدن استانداردهای ایمنی در حین اجرای کار، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پارسایی با بیان اینکه رفع این موانع نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است، بر ضرورت پیگیری مشکلات زیرساختی و تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن تأکید کرد.