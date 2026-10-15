تأکید نماینده مجلس بر تعامل مدیران برای توسعه آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه آرادان، با تأکید بر نقش وفاق و همدلی مسئولان در پیشرفت منطقه، اظهار کرد: همراهی ائمه جمعه، فرمانداران و مدیران اجرایی در سال‌های اخیر، ظرفیت مناسبی برای خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری مسائل منطقه فراهم کرده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، به نقش ائمه جمعه در تقویت وحدت اجتماعی اشاره کرد و افزود: استمرار تعامل میان مسئولان و نهادهای فرهنگی و اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم باشد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همراهی امام جمعه پیشین آرادان با مدیران شهرستان در حوزه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی، بیان کرد: این تعامل به تقویت هویت شهرستانی آرادان و پیگیری مطالبات مردم و مسائل منطقه کمک کرده است.

اختلاف میان مسئولان روند توسعه منطقه را کند می‌کند

عربی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در مسئولیت نمایندگی مردم، نبود وفاق کافی در برخی مقاطع و اختلاف میان مسئولان را از عوامل تأثیرگذار بر روند توسعه منطقه دانست و تصریح کرد: با وجود توانمندی و دغدغه‌مندی بسیاری از مدیران در دوره‌های مختلف، گاهی تداخل وظایف، شناخت ناکافی از حدود مسئولیت‌ها و ورود مسائل حاشیه‌ای به روابط کاری، موجب بروز اختلاف و کندی روند خدمت‌رسانی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حدود قانونی مسئولیت‌ها، گفت: وظایف مسئولان در قانون مشخص شده است و هر فرد باید در چارچوب مسئولیت خود عمل کند؛ در عین حال، بهره‌گیری از ظرفیت مشورت و همکاری سایر مدیران برای حل مسائل منطقه ضروری است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منافع مردم و توسعه منطقه باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد، افزود: مسئولان باید با حفظ اعتماد متقابل و تعامل سازنده، اجازه ندهند اختلافات و مسائل شخصی یا گروهی بر روند خدمت‌رسانی تأثیر بگذارد.

ائمه جمعه می‌توانند به تقویت همدلی مسئولان کمک کنند

عربی نقش ائمه جمعه را در تقویت همدلی میان مسئولان مهم ارزیابی کرد و گفت: ائمه جمعه علاوه بر جایگاه معنوی، از ظرفیت اجتماعی و سیاسی برخوردارند و می‌توانند با راهنمایی، تذکر به‌موقع و ورود سازنده به مسائل، در کاهش اختلاف‌ها و تقویت همکاری میان مجموعه مدیریتی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی مأموریتی برای خدمت به مردم است و به اشخاص تعلق ندارد، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد، انجام مسئولیت با تعهد و دلسوزی و در راستای منافع عمومی است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با همراهی مدیران اجرایی، فرهنگی و اجتماعی، روند رسیدگی به مطالبات مردم و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های منطقه با قوت ادامه یابد و وفاق و همدلی مسئولان به بهبود خدمات و رفع مشکلات مردم منجر شود.