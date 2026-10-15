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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

پس از چند روز جنجالی؛

بیرانوند از هواداران عذرخواهی کرد؛ آینده‌ام در تراکتور ادامه دارد

بیرانوند از هواداران عذرخواهی کرد؛ آینده‌ام در تراکتور ادامه دارد

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور، پس از حواشی و درگیری لفظی اخیر با مدیران باشگاه از هواداران، مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از مصاحبه جنجالی خود که با ایجاد حواشی و اختلاف با مدیران باشگاه و اخراج او از تیم همراه شد، با انتشار پیامی از هواداران پرشور تراکتور عذرخواهی کرد.

دروازه‌بان تراکتور در یک پیام ویدیویی گفت: سلام خدمت هواداران پرشور تراکتور. خیلی دوستتان دارم و همه شما در جریان مصاحبه اخیر من هستید. بعد از بازی با استقلال به اینجا آمدم تا به خاطر اینکه از صحبت‌های من برداشت بدی شد، از تمام هواداران پرشور تراکتور عذرخواهی کنم.

وی ادامه داد: مخصوصاً از مدیریت باشگاه، کادر فنی و تمام بچه‌های تیممان عذرخواهی می‌کنم؛ چرا که به هر حال در شرایطی قرار داشتیم که قبل از یک بازی بسیار حساس در آسیا بودیم. همچنین از مالک باشگاه که واقعاً در این چند سال زحمت کشیده است، عذرخواهی می‌کنم.

بیرانوند تأکید کرد: امیدوارم تیم ما روند خوبش را ادامه دهد. آینده من با باشگاه بزرگ تراکتور همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6978813

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    نظرات

    • هدی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      6 0
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      تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد! پسر جان کم گوی و گزیده گو!!
    • عادل IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      2 0
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      این بلاها رو سر ما پرسپولیسی ها آورد و چندبار همنجوری نیم بند عذرخواهی کرد گولمون زد بعد سر فرصت مناسب زدش بهمون. شک نکنید پلنش رفتن به استقلاله. امیدوارم این فضا رو مثل رضاییان بهش ندند ۴ تیم مدعی ایران.
    • محمد IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      6 5
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      تیم تراکتوربابازیکنان پرسپولیس اش ،شده تیم علی جان ،تیم تراکتور جرات اخراج شمارانداره شما نباشید،تیم تراکتور ،مثل آبکش سوراخ سوراخ میشه
    • سیامک IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      5 0
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      علی جان نشد بری استقلال؟ نه؟
    • کریم IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      5 2
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      بازهم کیسه رو سرکار گذاشت

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