صیانت از اراضی ملی دیباج؛ برداشت غیرمجاز خاک متوقف شد

سرهنگ ابوالفضل مطواعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و پیگیری موضوع در محل، از ادامه برداشت غیرمجاز خاک در این منطقه جلوگیری شد.

وی افزود: این اقدام با حضور فرمانده و جانشین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و سرجنگلبان منطقه دیباج انجام شد و موضوع برداشت غیرمجاز خاک از عرصه‌های ملی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر ضرورت حفاظت از خاک به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی، بیان کرد: خاک نقش مهمی در پایداری اکوسیستم‌ها، حفظ پوشش گیاهی و تداوم حیات منابع طبیعی دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز از آن می‌تواند به عرصه‌های ملی آسیب وارد کند.

مطواعی با بیان اینکه صیانت از انفال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی از اولویت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی است، تصریح کرد: رصد مستمر عرصه‌ها، حضور میدانی نیروها و پیگیری تخلفات با هدف جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفاظت از حقوق عمومی ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و مقابله با تخلفاتی که سرمایه‌های ملی را در معرض آسیب قرار می‌دهد، برای صیانت از این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده ضرورت دارد.