به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در جمع خبرنگاران، از فراهم‌شدن مقدمات راه‌اندازی خط اتوبوس و تاکسی از ایستگاه متروی ترمینال جنوب به مقصد پاکدشت خبر داد.

فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری شهرداری این شهرستان اظهار کرد: مقدمات راه‌اندازی این مسیر فراهم شده است و خدمات آن به‌زودی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی تسهیل تردد شهروندان و فراهم‌کردن دسترسی مناسب‌تر به حمل‌ونقل عمومی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و افزود: راه‌اندازی این مسیر می‌تواند رفت‌وآمد میان پاکدشت و تهران را آسان‌تر کند و بخشی از نیازهای حمل‌ونقلی شهروندان را پاسخ دهد.

قمی با قدردانی از همکاری شهرداری پاکدشت در پیگیری این موضوع خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به زمان آغاز فعالیت خط جدید و نحوه ارائه خدمات متعاقباً اعلام خواهد شد.