به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان، بر ضرورت حضور منظم دستگاه‌های خدمات‌رسان در جلسات این شورا و پیگیری عملی مشکلات پروژه‌های مسکونی تأکید کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این نشست، شرکت آب و فاضلاب موظف شد ظرف یک هفته مشکلات تأمین آب و افت فشار در سایت‌های نهضت ملی مسکن سردار سلیمانی را بررسی و برای رفع آن اقدام کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مقرر شد برآورد قیمت تمام‌شده واحدها و تسهیلات موردنیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن تهیه و در هفته آینده اعلام شود.

وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبات، پرداخت تسهیلات به پیمانکاران باید متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام شود تا روند اجرای طرح‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

رحمانی گفت: برگزاری هفتگی جلسات شورای مسکن، حضور برنامه‌ریزی‌شده دستگاه‌های خدمات‌رسان و اولویت‌بندی اقدامات مرتبط با پروژه‌ها از دیگر تصمیم‌های این نشست بود.

وی بیان کردv همچنین مقرر شد پیمانکاران روزهای پنجشنبه در جلسات مربوطه حضور یابند تا مشکلات اجرایی پروژه‌ها به‌صورت مستقیم مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بررسی مشکلات مالیاتی، عوارض ارزش افزوده و موانع پرداخت تسهیلات بانکی نیز با هدف تسریع در ساخت‌وساز و جلوگیری از تأخیر در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت.