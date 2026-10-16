این ماده غذایی برای کاهش خطر سرطان سینه بهترین گزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، بذر کتان ماده‌ای سرشار از مواد مغذی است که می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه کمک کند. این بذرها غنی از مواد مغذی مانند فیبر، اسیدهای چرب امگا-۳ و فیتواستروژن‌هایی به نام «لیگنان» هستند که اگر در یک رژیم غذایی متعادل گنجانده شوند، ممکن است خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهند.

ایجاد تغییرات در رژیم غذایی می‌تواند تفاوت چشمگیری در میزان خطر ابتلا به سرطان سینه ایجاد کند.

دکتر «لیزا رئال» خاطرنشان می‌کند: «در سال ۲۰۲۳، تخمین زده شد که ۲۸.۳ درصد از بار جهانی سرطان سینه ناشی از عوامل خطر قابل‌تغییر بوده است که در این میان، عوامل مرتبط با رژیم غذایی، بیشترین سهم را داشته‌اند.»

ایجاد تغییرات کوچک، مانند افزودن پودر بذر کتان به برنامه غذایی، می‌تواند به بهبود الگوی تغذیه شما کمک کرده و خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد.

در ادامه، متخصصان سرطان‌شناسی توضیح می‌دهند که چرا پودر بذر کتان انتخابی عالی برای کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه است.

۱- منبعی غنی از امگا-۳ گیاهی است

دکتر «عمار رواری» می‌گوید: «پودر بذر کتان حاوی نوعی امگا-۳ گیاهی به نام آلفا-لینولنیک اسید (ALA) است که بخش مهمی از یک الگوی غذایی ضدالتهابی محسوب می‌شود. میزان مصرف توصیه‌شده برای ALA بین ۱.۱ تا ۱.۶ گرم در روز است؛ در حالی که یک وعده ۱۵ گرمی (حدود ۱.۵ تا ۲ قاشق غذاخوری) از این ماده، نزدیک به ۳ گرم ALA تأمین می‌کند.»

برخی مطالعات نشان می‌دهند که مصرف بیشتر اسیدهای چرب امگا-۳ با کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه مرتبط است و افزودن پودر بذر کتان به برنامه غذایی روزانه، روشی آسان برای افزایش دریافت امگا-۳ است.

۲- حاوی لیگنان‌هاست

پودر بذر کتان منبعی قوی از لیگنان‌ها است؛ ترکیبات گیاهی که در بدن به عنوان آنتی‌اکسیدان و فیتواستروژن عمل می‌کنند. فیتواستروژن‌ها (مانند لیگنان‌ها) ترکیباتی گیاهی هستند که از نظر ساختاری به هورمون استروژن شباهت دارند و می‌توانند اثراتی ضعیف، مشابه اثرات استروژن، در بدن ایجاد کنند.

دکتر «دینا گراهام» توضیح می‌دهد: «اگرچه تحقیقات بیشتری برای اثبات قطعی اینکه لیگنان‌ها با اتصال به گیرنده‌های استروژن، خطر سرطان سینه را کاهش می‌دهند، مورد نیاز است، اما تصور می‌شود که از تعادل کلی هورمون‌ها پشتیبانی می‌کنند.»

گراهام خاطرنشان می‌کند که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که باکتری‌های روده، لیگنان‌ها را به ترکیبات فعالی مانند انترولاکتون و انترودیول تبدیل می‌کنند. این ترکیبات می‌توانند بر سیگنالدهی استروژن تأثیر بگذارند. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که سطوح بالاتر انترولاکتون در گردش با میزان بقای بهتر سرطان سینه در زنان یائسه مرتبط است.

لیگنان‌ها ماده اولیه تولید انترولاکتون را فراهم می‌کنند، اما میزان تبدیل به باکتری‌های موجود در روده بستگی دارد. تحقیقات پیش بالینی نشان می‌دهد که تبدیل باکتریایی لیگنان‌های دانه کتان ممکن است اندازه و گسترش تومور را کاهش دهد و ممکن است به مرگ سلول‌های سرطانی کمک کند.

۳- فیبر بالایی دارد

دانه‌های کتان آسیاب شده در هر وعده ۱۵ گرمی (حدود ۱.۵ تا ۲ قاشق غذاخوری) ۳.۵ گرم فیبر دارند. ریل می‌گوید: «مصرف بیشتر فیبر با کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه مرتبط است.»

گراهام توضیح می‌دهد که فیبر نامحلول دانه کتان آسیاب شده به استروژن‌های اضافی در گردش خون و اسیدهای صفراوی در دستگاه گوارش متصل می‌شود و آنها را از طریق حرکات روده از بدن خارج می‌کند و از جذب مجدد جلوگیری کرده و سطح استروژن را کاهش می‌دهد.

فیبر موجود در دانه کتان آسیاب شده همچنین ممکن است از کنترل وزن پشتیبانی کند که می‌تواند بر خطر ابتلا به سرطان تأثیر بگذارد. گراهام می‌گوید: «فیبر محلول آب را جذب می‌کند، هضم را کُند می‌کند و هورمون‌های سیری را تحریک می‌کند که شما را برای مدت طولانی‌تری سیر نگه می‌دارند.»

علاوه بر این، مصرف فیبر بیشتر ممکن است حساسیت به انسولین را بهبود بخشد که می تواند بر مسیرهای هورمونی و سیگنالدهی رشد و بر خطر ابتلا به سرطان سینه تأثیر بگذارد.

ریواری توضیح می‌دهد: «دانه کتان آسیاب شده نسبت به دانه کتان کامل ارجحیت دارد زیرا آسیاب کردن باعث می‌شود بسیاری از این ترکیبات [ALA، لیگنان‌ها و فیبر] برای بدن راحت‌تر جذب شوند.»

ریواری توصیه می‌کند که بذر کتان آسیاب‌شده را در یخچال یا فریزر در ظرف دربسته نگهداری کنید، زیرا در دمای اتاق می‌تواند به سرعت فاسد شود.

بذر کتان آسیاب‌شده را به صبحانه خود اضافه کنید. بذر کتان آسیاب‌شده طعم آجیلی دارد که با صبحانه به خوبی سازگار است. سعی کنید بذر کتان آسیاب‌شده را به بلغور جو دوسر، ماست یا غلات سرد اضافه کنید یا آن را در اسموتی‌ها برای یک نوشیدنی غلیظ‌تر مخلوط کنید.

همچنین می توانید بذر کتان آسیاب‌شده را با پودر سوخاری یا پودر پانکو ترکیب کنید تا پروتئین‌هایی مانند مرغ یا ماهی را با آن سوخاری نمایید.

محققان خاطرنشان می کنند خطر سرطان سینه نشان دهنده ترکیبی از ژنتیک، سن و سبک زندگی است. در حالی که نمی‌توانید هر عاملی را کنترل کنید، تغییرات خاصی در سبک زندگی- مانند پیروی از یک الگوی غذایی سالم- ممکن است به کاهش خطر ابتلا به آن کمک کند. بذر کتان آسیاب‌شده یک راه ساده برای افزودن لیگنان‌ها، امگا ۳ گیاهی و فیبر بیشتر به وعده‌های غذایی شماست، با این حال تحقیقات بیشتری برای درک اثرات خاص آن بر خطر سرطان سینه مورد نیاز است.