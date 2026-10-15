به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از نخبگان خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: نشست با جامعه نخبگان افتخارآمیز و در عین حال مسئولیت‌آور است، چرا که نخبگان ذخایر بزرگ و ارزشمند انسانی هستند و نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرند.

وی در ادامه افزود: نخبگان با دغدغه‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و برای رفع این مشکلات، دستگاه‌های اجرایی باید با نظم و برنامه‌ریزی مشخص وارد عمل شوند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: باید ظرفیت‌های بیشتری در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد و فراهم کردن فضاهای خوابگاهی مشترک برای نخبگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نوری با اشاره به ضرورت حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: باید به مسابقات خوارزمی و تقویت پژوهش‌سراها توجه بیشتری شود و مدیران برای رفع مشکلات این حوزه اهتمام داشته باشند؛ چرا که با این اقدامات می‌توان جهت‌گیری‌های فرهنگی استان را نیز تغییر داد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به نیازهای گروه‌های سنی مختلف گفت: شورای آموزش و پرورش باید با قوت برگزار شود و تصمیم‌های مهم و اثرگذار در آن اتخاذ شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه توانمندی پایدار کشور باید بر ظرفیت‌های داخلی استوار باشد، اظهار کرد: باید از قدرت درون‌زا برخوردار باشیم و هسته اصلی توانمندی کشور در داخل شکل بگیرد تا دیگران برای ما تصمیم نگیرند.

نوری خاطرنشان کرد: خراسان شمالی از ذخایر ارزشمند انسانی برخوردار است و کشور نیز موقعیت مناسب و نیروی انسانی توانمندی دارد؛ از این رو باید برای استفاده از داشته‌ها و ثروت‌های خود تصمیم بگیریم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مطالبات جامعه نخبگان گفت: دغدغه‌های نخبگان استان مهم، ارزشمند و منطقی است و قابلیت پیگیری دارد؛ با این حال، حساسیت و پیگیری موضوعات به‌تنهایی کافی نیست و باید به اقدام عملی منجر شود.