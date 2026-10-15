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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

«سرزمین فرشته‌ها» راهی آنتالیا شد؛ حضور در جشنواره پرتقال طلایی

«سرزمین فرشته‌ها» راهی آنتالیا شد؛ حضور در جشنواره پرتقال طلایی

فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» در ادامه حضورهای بین‌المللی خود راهی جشنواره پرتقال طلایی آنتالیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، در شصت‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا (Antalya Altın Portakal Film Festival) حضور خواهد داشت.

این فیلم در بخش Film Forum و در برنامه ویژه «ریشه‌ها، نور و دوربین» (Roots, Light and Camera) جشنواره به نمایش درمی‌آید؛ برنامه‌ای که در بخش ویژه سینمای بین‌الملل جشنواره قرار دارد و رویکرد امسال آن بر معرفی فیلم‌ها و فیلمسازانی متمرکز است که در دشوارترین شرایط و به‌ویژه در سایه جنگ، به خلق و تولید آثار سینمایی ادامه می‌دهند.

جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا که با عنوان «جشنواره پرتقال طلایی» نیز شناخته می‌شود، مهم‌ترین جشنواره سینمایی ترکیه و یکی از باسابقه‌ترین رویدادهای سینمایی این کشور به شمار می‌رود. این جشنواره از سال ۱۹۶۴ برگزار می‌شود و در طول بیش از شش دهه فعالیت، به یکی از رویدادهای مهم سینمایی منطقه و بستری برای معرفی و نمایش آثار سینمایی از کشورهای مختلف تبدیل شده است.

شصت‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا از ۲ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ (برابر با ۲۴ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر آنتالیا برگزار خواهد شد.

«سرزمین فرشته‌ها» پیش از این در جشنواره کازان روسیه و جشنواره سلیمانیه عراق حضور داشته و همچنین به تازگی به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۷ معرفی شده است.

پخش بین‌الملل فیلم «سرزمین فرشته‌ها» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

کد مطلب 6978845
آروین موذن زاده

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