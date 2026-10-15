به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، در شصت‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا (Antalya Altın Portakal Film Festival) حضور خواهد داشت.

این فیلم در بخش Film Forum و در برنامه ویژه «ریشه‌ها، نور و دوربین» (Roots, Light and Camera) جشنواره به نمایش درمی‌آید؛ برنامه‌ای که در بخش ویژه سینمای بین‌الملل جشنواره قرار دارد و رویکرد امسال آن بر معرفی فیلم‌ها و فیلمسازانی متمرکز است که در دشوارترین شرایط و به‌ویژه در سایه جنگ، به خلق و تولید آثار سینمایی ادامه می‌دهند.

جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا که با عنوان «جشنواره پرتقال طلایی» نیز شناخته می‌شود، مهم‌ترین جشنواره سینمایی ترکیه و یکی از باسابقه‌ترین رویدادهای سینمایی این کشور به شمار می‌رود. این جشنواره از سال ۱۹۶۴ برگزار می‌شود و در طول بیش از شش دهه فعالیت، به یکی از رویدادهای مهم سینمایی منطقه و بستری برای معرفی و نمایش آثار سینمایی از کشورهای مختلف تبدیل شده است.

شصت‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا از ۲ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ (برابر با ۲۴ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر آنتالیا برگزار خواهد شد.

«سرزمین فرشته‌ها» پیش از این در جشنواره کازان روسیه و جشنواره سلیمانیه عراق حضور داشته و همچنین به تازگی به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۷ معرفی شده است.

پخش بین‌الملل فیلم «سرزمین فرشته‌ها» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.