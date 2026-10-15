به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر پنجشنبه در همایش روز نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: یک‌چهارم مفاخر کشور در ۲۰۰ سال گذشته متعلق به استان مرکزی بوده و این منطقه در عرصه‌های سیاست، علم، فقاهت و دانش، نقشی برجسته در تاریخ ایران داشته است.

وی افزود: این استان خاستگاه ۱۷ نخست‌وزیر و شماری از شخصیت‌های برجسته دینی، علمی و سیاسی از جمله امام خمینی(ره) بوده و از پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است. همچنین حدود نیمی از پدران علوم مختلف کشور از این منطقه برخاسته‌اند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی با برخورداری از حدود ۲ درصد وسعت و جمعیت کشور، بیش از یک‌هزار نخبه شناسایی‌شده دارد که این ظرفیت، اهمیت شناسایی استعدادها و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های علمی و تخصصی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: استمرار مسیر پیشرفت استان و کشور نیازمند آن است که استعدادهای جوانان به‌درستی شناسایی شود و با حمایت از ایده‌های نو، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از توان متخصصان، زمینه تبدیل دانش به فناوری، تولید و ارزش افزوده اقتصادی فراهم شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: مهاجرت دانش‌آموختگان و نخبگان برای فعالیت در مرزهای دانش و پژوهش، به‌خودی‌خود مسئله‌ای نامطلوب نیست؛ بلکه چالش اصلی زمانی شکل می‌گیرد که ارتباط آنان با کشور قطع شود و از مشارکت در مسیر توسعه و پیشرفت ایران بازبمانند.

وی افزود: دانش فنی، تخصص مهندسی و تجربه‌های بین‌المللی نخبگان ایرانی، در صورت حفظ پیوند با داخل کشور، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی شود.

زندیه وکیلی بیان کرد: ایران از نظر تعداد مهندسان به نسبت جمعیت، جایگاه ویژه‌ای دارد و حضور متخصصان ایرانی در شرکت‌های بین‌المللی، چنانچه با انتقال دانش و تقویت ارتباطات علمی و اقتصادی همراه باشد، فرصتی برای ارتقای توان تولیدی و فناورانه کشور خواهد بود.

وی گفت: با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت علمی جوانان و نخبگان نقش مهمی در تداوم مسیر توسعه کشور داشته و استقلال و خودکفایی ایران نیز حاصل ایستادگی ملت، فداکاری شهدا و تلاش متخصصان در عرصه‌های علمی، دفاعی و فناوری است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: اقتدار علمی و فناورانه کشور از مهم‌ترین دستاوردهای تلاش نسل‌های مختلف متخصصان ایرانی است و تقویت این ظرفیت‌ها باید با حمایت از نخبگان، فراهم‌کردن زمینه فعالیت آنان و بهره‌گیری مؤثر از دانش و تجربه‌شان دنبال شود.

وی با اشاره به گستردگی حوزه‌های نخبگی ادامه داد: نخبگان کشور تنها در عرصه‌های علمی و دانشگاهی فعالیت ندارند، بلکه در حوزه‌های پزشکی، ادبیات، هنر، سیاست و مسائل اجتماعی نیز چهره‌های اثرگذاری حضور دارند که نقش مهمی در پیشرفت و اداره کشور ایفا می‌کنند.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: نخبگان و جامعه دانشگاهی استان باید با تبیین واقعیت‌ها و آگاه‌سازی نسل جوان نسبت به اهداف و اقدامات بدخواهان، در تقویت همدلی و وحدت ملی نقش‌آفرینی کنند تا مسیر پیشرفت کشور با قدرت بیشتری ادامه یابد.