به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: این استان با برخورداری از پیشینه درخشان در پرورش دانشمندان و مفاخر علمی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان دارد، اما بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم‌تر و تلاش مضاعف در حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به سهمیه جذب یک‌هزار و ۷۵۰ نخبه در دستگاه‌های اجرایی افزود: این میزان برای استان مرکزی متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و باید زمینه حضور مؤثرتر نخبگان در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه صنایع استان، فراهم شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش‌آفرینی نخبگان نباید صرفاً به استخدام در دستگاه‌های اجرایی محدود شود، بلکه باید از دانش، تخصص و ایده‌های نوآورانه آنان برای افزایش بهره‌وری، ارتقای توان تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی استفاده کرد.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت توسعه الگوهای نوین کسب‌وکار بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و الگوهایی مانند تولید بدون کارخانه می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت نخبگان ایجاد کند و زمینه پیوند بیشتر دانش تخصصی با نیازهای واقعی صنایع و واحدهای تولیدی استان مرکزی را فراهم آورد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه علم و فناوری گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها، فرصت‌های مناسبی برای تأمین مالی طرح‌های علمی، فناورانه و زیرساختی فراهم کرده‌اند که باید با پیگیری مسئولان و مدیران استانی به‌صورت مؤثر مورد استفاده قرار گیرند.

ابراهیمی تصریح کرد: با وجود توانمندی‌های صنعتی و علمی استان مرکزی، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و میزان جذب نخبگان همچنان متناسب با ظرفیت‌های منطقه نیست و برای جبران این فاصله، باید حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و رفع موانع پیش‌روی توسعه فناوری با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و رفاهی جامعه نخبگانی تأکید کرد و افزود: تشکیل کارگروهی ویژه به ریاست معاونت مربوطه در استان برای پیگیری موضوعات مرتبط با تأمین مالی، جذب نخبگان و رفع مشکلات حوزه مسکن و معیشت این قشر، مورد تاکید است.

وی تاکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش صنعت و مجموعه‌های علمی و فناورانه می‌تواند مسیر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان را هموارتر کند و به تقویت جایگاه استان مرکزی به‌عنوان مهد مفاخر و دانشمندان کشور منتهی شود.