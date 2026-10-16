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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۸

شورای رقابت به نفع داروسازان جوان رای داد

شورای رقابت به نفع داروسازان جوان رای داد

شکایت انجمن داروسازان ایران به شورای رقابت، علیه سازمان تامین اجتماعی، به نفع داروسازان جوان به نتیجه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای رقابت به شکایت انجمن داروسازان علیه تصمیمات اخیر تامین اجتماعی و عدم عقد قراداد سازمان تأمین‌اجتماعی با داروخانه ها ورود کرد و اقدامات سازمان تامین اجتماعی را رویه ای ضدرقابتی تشخیص داد.

شورای رقابت به نفع داروسازان جوان رای دادشورای رقابت به نفع داروسازان جوان رای دادشورای رقابت به نفع داروسازان جوان رای دادشورای رقابت به نفع داروسازان جوان رای داد

بر اساس رأی شورای رقابت، سازمان تامین اجتماعی موظف است در رویه ای کاملا شفاف با داروخانه ها قرارداد ببندد.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران پس از وصول رأی شورای رقابت، طی مکاتبه ای با سرپرست سازمان تامین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد؛ در دوره جدید مدیریت سازمان تامین اجتماعی، تصمیمات بر مدار همراهی و تفاهم متقابل اتخاذ شده و اساسا نیازی به مراجعه به نهادهای ناظر برای تصحیح آنها نباشد.

کد مطلب 6978855
حبیب احسنی پور

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