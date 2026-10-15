به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارکنان عقیدتی سیاسی قرارگاه شمال شرق، با اشاره به نقش سازمان عقیدتی سیاسی در شکل‌گیری هویت دینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت توجه ویژه به تربیت اعتقادی و اخلاقی سربازان و بهره‌گیری از شیوه‌های انگیزشی و ارتباطی برای تقویت باورهای دینی آنان تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با قدردانی از حضور جمعی از علما، فرماندهان و کارکنان عقیدتی سیاسی قرارگاه شمال شرق اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال همه شما عزیزان را به‌عنوان ذخایر ارزشمند اسلام در نهاد مقدس نظامی و دفاعی شیعه در جهان امروز، یعنی ارتش دلاور و سرافراز جمهوری اسلامی ایران، قرار دهد.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، نقطه عطفی در تاریخ این نهاد نظامی است، تصریح کرد: این ویژگی مهم در تاریخ ظهور و پیدایش ارتش جمهوری اسلامی ایران، آن‌گونه که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.

علم الهدی با اشاره به وابستگی ارتش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به رژیم ستم‌شاهی و جریان آمریکایی، بیان کرد: در آن دوران، فرمانده ناتو به‌عنوان جانشین شاه از سوی آمریکا به ایران آمد تا کشور را مطابق خواست آمریکا اداره کند و انقلاب را سرکوب کند. در ابتدا قرار بود نیروهای نظامی ناتو وارد کشور شوند؛ زیرا تصور می‌شد نیروهای ارتش به مردم وابستگی دارند و نمی‌توانند آن‌گونه که باید، مردم را سرکوب کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: هنگامی که فرمانده ناتو رژه افسران و سربازان گارد شاهنشاهی را در پادگان عشرت‌آباد تهران، که امروز پادگان ولی‌عصر(عج) نام دارد، مشاهده کرد، اعلام کرد که نیازی به وارد کردن نیرو از خارج کشور نیست و می‌توان با همین گارد، مردم را سرکوب کرد و نظام ستم‌شاهی را ادامه داد؛ اما پس از گذشت چند روز، از تحقق این هدف ناامید شد.

وی با اشاره به نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ارتش و به‌ویژه نیروی هوایی غیور و دلاور، از عوامل اصلی پیروزی انقلاب بودند و همافران قهرمان و انقلابی نیز در این مسیر نقش مؤثری ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش شاهنشاهی سقوط کرد و ساختار پیشین آن از میان رفت؛ مردم پیروز شدند، وارد پادگان‌ها شدند و سلاح‌ها را در اختیار گرفتند و نیروهای نظامی نیز در کنار مردم قرار گرفتند. به این ترتیب، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نظام ستم‌شاهی سرنگون شد.

علم الهدی ادامه داد: از ۲۹ فروردین، بر اساس دستور امام خمینی(ره)، ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و امکانات موجود با تلاش فرماندهان متدین و مؤمن سازماندهی شد. مقام معظم رهبری شهید نیز به نمایندگی از امام خمینی(ره)، که بر اساس اعتقاد ولایی ما فرماندهی کل قوا را بر عهده داشتند، مأموریت یافتند تا ارتش جمهوری اسلامی ایران را سازماندهی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طراحی و سازماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تدبیر مقام معظم رهبری شهید انجام شد و در فاصله‌ای حدود پنج ماه، ارتش به نیرویی منسجم و قدرتمند در عرصه دفاعی تبدیل شد. در نتیجه این سازماندهی، نقشه گروه‌های منافق و ملحدی که درصدد از بین بردن ارتش و فراهم کردن زمینه تسلط آمریکا و شوروی بر کشور بودند، نقش بر آب شد.

نقش تدابیر مقام معظم رهبری شهید در شکل‌گیری هویت دینی ارتش

وی با بیان اینکه پس از انسجام ارتش جمهوری اسلامی ایران، نهادینه کردن دیانت و تقوا در میان نیروها و در ساختار ارتش در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: مسئله اصلی این بود که چگونه می‌توان ارتش را به ارتش اسلام تبدیل کرد و آن را در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی قرار داد. همچنین باید سازوکاری فراهم می‌شد که این ارتش در مسیر آرمان‌های مقدس امام زمان(عج) حرکت کند.

علم الهدی افزود: در همین راستا، مقام معظم رهبری شهید با طراحی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، زمینه‌ای فراهم کردند تا این نهاد نظامی، هویت دینی و اسلامی پیدا کند و در مسیر دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی قرار گیرد. شکل‌گیری این سازمان، نقطه عطفی در تاریخ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با تدبیر ایشان، در جایگاه نماینده امام خمینی(ره) در ارتش، تحقق یافت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تجربیات پیشین مقام معظم رهبری شهید در ارتباط با نیروهای نظامی و فرماندهان متدین ارتش، بیان کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آغاز مرحله نهایی مبارزات انقلابی در سال ۱۳۵۶، ایشان با شماری از افسران متدین ارتش، از جمله سرهنگ کتیبه و دیگر افسران، ارتباط داشتند. این افراد که عمدتاً در درجات سرهنگی و پایین‌تر قرار داشتند، در جلسات آموزشی و پژوهشی حضور می‌یافتند و در جریان سفرهای ایشان از مشهد به تهران، در برخی نشست‌های محرمانه گرد هم می‌آمدند.

وی ادامه داد: هدف از این ارتباطات، ایجاد حرکت در درون ارتش و تضعیف اتکای رژیم شاه به این نهاد نظامی بود؛ زیرا شاه به ارتش اعتماد داشت و آمریکا نیز به آن متکی بود. مقام معظم رهبری شهید پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این حرکت را آغاز کرده بودند و به‌دلیل حساسیت موضوع، جز شمار اندکی از افراد خاص، کسی از این ارتباطات آگاهی نداشت.

علم‌الهدی با اشاره به حساسیت فعالیت‌های انقلابی در میان نیروهای متدین ارتش اظهار داشت: اگر این ارتباطات در آن دوران افشا می‌شد، نه‌تنها آن حرکت از بین می‌رفت، بلکه شاه دست به کشتار گسترده‌ای در میان نیروهای متدین ارتش می‌زد. حتی افرادی که مستقیماً با این جریان ارتباط نداشتند نیز ممکن بود در معرض برخورد قرار گیرند؛ زیرا رژیم از وجود نیروهای متدین در میان کارکنان و فرماندهان ارتش نگران بود و دینداری آنان را عاملی برای احتمال قیام ارتش علیه شاه می‌دانست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به برخورد شاه با یکی از فرماندهان ارتش که محاسن داشت، افزود: شاه به او گفته بود محاسنش را بتراشد و اظهار کرده بود که از ریش او می‌ترسد؛ زیرا محاسن را نشانه دینداری می‌دانست و از حضور نیروهای نظامی متدین در ارتش خود هراس داشت.

وی همچنین به حادثه باشگاه افسران تهران در روز عاشورا اشاره کرد و گفت: در آن حادثه، شمار زیادی از افراد کشته شدند و این اتفاق، موجب نگرانی شدید شاه و درباریان درباره وضعیت ارتش شد. دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم برای شناسایی عوامل اصلی این اقدام تلاش کردند، اما به نتیجه مشخصی نرسیدند و تنها دو نفر بازداشت شدند که درباره نقش آنان نیز تردید وجود داشت. سایر عوامل و ارتباطات این جریان برای دستگاه اطلاعاتی رژیم آشکار نشد.

علم الهدی تصریح کرد: مجموعه این تجربیات، در کنار شناختی که مقام معظم رهبری شهید از نیروها و فرماندهان متدین ارتش داشتند، در سازماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران مؤثر بود. ازاین‌رو، پس از تصمیم امام خمینی(ره) برای واگذاری نمایندگی فرماندهی کل قوا در ارتش به ایشان، سازماندهی ارتش با تکیه بر همین تجربیات و تدابیر انجام شد و یکی از نخستین اقدامات، تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی بود.