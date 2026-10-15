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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

طهماسبی: ماندگاری نخبگان مرکزی در گرو تأمین مسکن و فرصت‌های شغلی است

طهماسبی: ماندگاری نخبگان مرکزی در گرو تأمین مسکن و فرصت‌های شغلی است

اراک- رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی گفت: تأمین مسکن و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی نخبگان، از محورهای مهم حمایت از سرمایه‌های انسانی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی ظهر پنجشنبه در آیین روز ملی نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه مسکن نخبگان، پس از انجام استعلام‌های لازم، ۲۴۱ نفر از متقاضیان استان مرکزی واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شده‌اند و با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی، سامانه ثبت‌نام آفلاین این گروه به‌زودی بازگشایی می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی در پیگیری مسائل مسکن نخبگان از استان‌های پیشرو به شمار می‌رود و این موضوع با دستور ویژه استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی با اشاره به گستره جامعه نخبگانی مرتبط با این استان بیان کرد: حدود یک‌هزار و ۲۵۰ کد ملی مربوط به نخبگانی است که اهل استان مرکزی هستند، در این استان متولد شده‌اند یا در دانشگاه‌های آن تحصیل کرده‌اند و مسائل مرتبط با مسکن این افراد با جدیت در حال پیگیری است.

طهماسبی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان نباید به تأمین نیازهای اولیه محدود شود ادامه داد: فراهم کردن فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص و توانمندی این افراد، نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از استان دارد.

وی از اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ صنعتی استان مرکزی برای جذب نیروهای نخبه خبر داد و گفت: مجموعه‌هایی از جمله ماشین‌سازی و آذرآب آمادگی خود را برای جذب متقاضیان واجد شرایط بر اساس سامانه‌های بنیاد نخبگان اعلام کرده‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی همچنین تاکید کرد: با راه‌اندازی طرح شتاب استانی و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی، زمینه توسعه همکاری میان بخش صنعت و جامعه نخبگانی فراهم شود و از توان تخصصی و علمی این نیروها برای رفع مسائل و نیازهای این استان استفاده شود.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و نهادهای مرتبط با امور نخبگان می‌تواند مسیر تبدیل ظرفیت‌های علمی به فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را هموار کند و زمینه ماندگاری نیروهای متخصص و اثرگذاری بیشتر آنان در پیشرفت استان مرکزی را فراهم سازد.

کد مطلب 6978857

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