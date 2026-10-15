به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی ظهر پنجشنبه در آیین روز ملی نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه مسکن نخبگان، پس از انجام استعلام‌های لازم، ۲۴۱ نفر از متقاضیان استان مرکزی واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شده‌اند و با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی، سامانه ثبت‌نام آفلاین این گروه به‌زودی بازگشایی می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی در پیگیری مسائل مسکن نخبگان از استان‌های پیشرو به شمار می‌رود و این موضوع با دستور ویژه استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی با اشاره به گستره جامعه نخبگانی مرتبط با این استان بیان کرد: حدود یک‌هزار و ۲۵۰ کد ملی مربوط به نخبگانی است که اهل استان مرکزی هستند، در این استان متولد شده‌اند یا در دانشگاه‌های آن تحصیل کرده‌اند و مسائل مرتبط با مسکن این افراد با جدیت در حال پیگیری است.

طهماسبی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان نباید به تأمین نیازهای اولیه محدود شود ادامه داد: فراهم کردن فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص و توانمندی این افراد، نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از استان دارد.

وی از اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ صنعتی استان مرکزی برای جذب نیروهای نخبه خبر داد و گفت: مجموعه‌هایی از جمله ماشین‌سازی و آذرآب آمادگی خود را برای جذب متقاضیان واجد شرایط بر اساس سامانه‌های بنیاد نخبگان اعلام کرده‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی همچنین تاکید کرد: با راه‌اندازی طرح شتاب استانی و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی، زمینه توسعه همکاری میان بخش صنعت و جامعه نخبگانی فراهم شود و از توان تخصصی و علمی این نیروها برای رفع مسائل و نیازهای این استان استفاده شود.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و نهادهای مرتبط با امور نخبگان می‌تواند مسیر تبدیل ظرفیت‌های علمی به فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را هموار کند و زمینه ماندگاری نیروهای متخصص و اثرگذاری بیشتر آنان در پیشرفت استان مرکزی را فراهم سازد.