به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعدازظهر پنجشنبه در اجتماع جان‌فدایان ایران در رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: استان گیلان ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که این آمار نشان‌دهنده روحیه ایثار، مقاومت و وفاداری مردم این خطه به آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به شهدای فرمانده، دانشمند، دانش‌آموز و اقشار مختلف مردم در حوادث و درگیری‌های اخیر افزود: مردم ایران در مسیر دفاع از ایمان، اعتقادات و سرزمین خود شهدای ارزشمندی تقدیم کرده‌اند و یاد و خاطره این شهدا همواره در تاریخ کشور ماندگار خواهد ماند.

فرمانده سپاه قدس یلان با بیان اینکه مردم گیلان در طول تاریخ همواره در صحنه‌های مهم کشور نقش‌آفرین بوده‌اند، گفت: این استان در دفاع از اسلام و تشیع و همچنین مقابله با استبداد و استعمار، حماسه‌های ماندگاری خلق کرده است.

دامغانی با اشاره به حضور مردم گیلان و رشت در اجتماعات مردمی و رزمایش جان‌فدایان ایران بیان کرد: مردم این استان در یک سال و نیم گذشته نیز با حضور در صحنه‌های مختلف، بصیرت و روحیه انقلابی خود را به نمایش گذاشتند و در میان استان‌های کشور مورد توجه قرار گرفتند.

وی همچنین با اشاره به حماسه هشتم دی سال ۱۳۸۸ در گیلان خاطرنشان کرد: مردم این استان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، از دوران دفاع مقدس تا حوادث سال‌های اخیر، همواره پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب را نشان داده‌اند و تقدیم ۸ هزار شهید از سوی این استان گواه روشنی بر این موضوع است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم گیلان در این اجتماع بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و رهبری تجدید عهد می‌کنند و بر دفاع از ارزش‌ها، سرزمین و اعتقادات خود پای می‌فشارند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه افزود: حضور پرشور مردم در نزدیک به ۲۳۰ شب از اجتماعات مردمی، جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سردار دامغانی در پایان از مردم گیلان و رشت، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، مسئولان استانی و شهرستانی و دست‌اندرکاران برگزاری اجتماع جان‌فدایان ایران قدردانی کرد.