قرارداد بیرانوند با باشگاه تراکتور برای سه فصل تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه تراکتور، قرارداد علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران و تراکتور به مدت سه فصل دیگر تمدید شد.



بیرانوند که سومین فصل حضور خود در جمع تراکتوری‌ها را پشت سر می‌گذارد، با توافق انجام‌شده، قراردادش را برای سه فصل دیگر تمدید کرد تا داستان حضور او در جمع پرشورها ادامه‌دار باشد.

