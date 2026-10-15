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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

پس از پیام عذرخواهی؛

قرارداد بیرانوند با باشگاه تراکتور برای سه فصل تمدید شد

قرارداد بیرانوند با باشگاه تراکتور برای سه فصل تمدید شد

قرارداد علیرضا بیرانوند با باشگاه تراکتور به مدت سه فصل تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه تراکتور، قرارداد علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران و تراکتور به مدت سه فصل دیگر تمدید شد.

بیرانوند که سومین فصل حضور خود در جمع تراکتوری‌ها را پشت سر می‌گذارد، با توافق انجام‌شده، قراردادش را برای سه فصل دیگر تمدید کرد تا داستان حضور او در جمع پرشورها ادامه‌دار باشد.
 

کد مطلب 6978863

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    نظرات

    • مهسا IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      12 6
      پاسخ
      مردم رو حسابی مسخره خودش کرده
    • اسکندری IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      15 8
      پاسخ
      خدا رو شکر. ما خیالمون راحت شد که دیگه اسمش از دوروبر استقلال حذف شد.
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      5 5
      پاسخ
      تسلیت به استقلالی ها
    • محمد رضا مجیری IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      14 4
      پاسخ
      مگه بیرانوند نباید سربازی برود چگونه سه فصل دیگه تمدید کرد خون بیرانوند مگه رنگین تر از دیگران هست تازه سربازی اسمش هست می‌رود تو دو تیم دیگر بازی می کند. بخداسوگند تبعیض قائل نشوید

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