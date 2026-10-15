تعویق نشست شورای همکاری خلیج فارس و اروپا در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، اتحادیه اروپا امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که نشست سران با کشورهای حوزه خلیج فارس را که قرار بود در تاریخ ۲۴ اکتبر در عربستان سعودی برگزار شود به تعویق انداخته است.

بهانه اروپا از این اقدام، حملات تلافی جویانه ارتش و مبارزان یمنی به عربستان ادعا شده است.

اتحادیه اروپا جزئیات بیشتری درباره دلیل این تعویق ارائه نکرد و تنها گفت که تاریخ جدید «در زمان مناسب» اعلام خواهد شد.

این تعویق، ضربه دیگری به تلاش‌های عربستان سعودی برای میزبانی رویدادهای جهانی، آن هم در بحبوحه تشدید جنگ علیه یمنی ها به شمار می آید.

از سوی دیگر و به گزارش الخلیج، دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس از تغییر زمان برگزاری نشست سران این شورا و اروپا خبر داد؛ نشستی که پیش‌تر قرار بود در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ در ریاض برگزار شود.

دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس اضافه کرد: تاریخ جدید متعاقباً و بر اساس توافق دوجانبه میان طرف‌های خلیج فارس و اروپا تعیین خواهد شد.