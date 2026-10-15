محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، این شرایط تا اواسط روز یکشنبه در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی استان ادامه خواهد داشت و پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی رخ می‌دهد.

وی افزود: طی روزهای شنبه و یکشنبه با توجه به شرایط ناپایداری جو و انباشت رطوبت، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط در بخش‌های شمال غربی و غربی همراه با احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات مورد انتظار است.

وی توضیح داد: امروز تغییر محسوسی در دما رخ نمی‌دهد و سپس طی روزهای جمعه و شنبه روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه و آغاجاری با دمای ۴۴.۵ و ایذه با دمای ۱۸.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۱.۷ و کمینه دمای ۲۵.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.