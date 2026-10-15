به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرزاده در همایش پهنه ۲ کشوری کانون‌های خدمت رضوی که با حضور نمایندگان استان‌های همدان، ایلام، خوزستان، لرستان و کرمانشاه برگزار شد ضمن قدردانی از میزبانی استان همدان این گردهمایی را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و تقویت پیوندهای تشکیلاتی میان استان‌های همجوار دانست.

وی با اشاره به توصیه‌های دین مبین اسلام درباره کار جمعی اظهار کرد: اقدامات بزرگ و اثربخش زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که بر پایه همدلی، همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مشترک شکل بگیرند و گردهمایی‌های پهنه‌ای باید به ارتقای توان عملیاتی شبکه خادمیاری بیانجامد.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی بنیاد کرامت رضوی با اشاره به تعویق یک ساله برگزاری این همایش به دلیل شرایط جوی و تحولات گذشته از تغییر میزبانی و انتقال دبیرخانه پهنه دوم کشوری از استان خوزستان به همدان خبر داد و اعلام کرد: سید حسین خوانساری مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان همدان مسئولیت دبیرخانه این پهنه را بر عهده خواهد داشت.

وی با تاکید بر ضرورت مستندسازی مباحث نشست‌ها تصریح کرد: مباحث مطرح‌شده نباید فقط در ذهن حاضران باقی بماند بلکه لازم است ثبت و ضبط شده و به سطوح اجرایی و عملیاتی انتقال یابد تا فاصله میان ستادهای استانی و نیروهای عملیاتی کاهش یابد.

میرزاده ارتقای کمی و کیفی خدمات به زائران توسعه کانون‌های تخصصی و انسجام بیشتر تشکیلات را از محورهای کلیدی برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار شهید حسین همدانی بر اهمیت کار فرهنگی تاکید کرد و گفت: شهید همدانی بازگشت از ماموریت سوریه و فعالیت در مسجدی دور افتاده برای تربیت نوجوانان را ارزشمند می‌دانست و این پیامی مهم برای ما دارد که خدمت فرهنگی و تربیت نیروی مومن و متعهد ماموریتی اساسی و ماندگار است.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی بنیاد کرامت رضوی در پایان با اشاره به ظرفیت ماموریت «طریق‌الحسین» و خدمت‌رسانی در ایام اربعین در استان‌های همدان، ایلام، خوزستان، لرستان و کرمانشاه، بیان کرد: امیدواریم این گردهمایی زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به زائران در چارچوب سیاست‌های آستان قدس رضوی باشد.