به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، در نشست با علمای شیعه و اهل‌سنت استان هرمزگان، با تشریح رسالت روحانیت در شرایط کنونی اظهار کرد: فلسفه وجودی روحانیت، دعوت مردم به سوی خداوند، هدایت جامعه در مسیر بندگی و تبیین حقیقت دین است و علمای اسلام باید در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثر و مسئولانه داشته باشند.

وی با بیان اینکه دین بزرگ‌ترین نعمت الهی برای بشریت است، افزود: دین به زندگی انسان جهت می‌بخشد و او را در مسیر عبودیت و دستیابی به مقام خلیفه‌اللهی قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو روحانیت باید با شناخت عمیق معارف اسلامی، حقیقت دین را متناسب با نیازهای روز جامعه تبیین کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، تبیین دین، دفاع از دین و اقامه آن در جامعه را سه رسالت اساسی روحانیت برشمرد و تصریح کرد: تبیین دین صرفاً به بیان احکام شرعی و مسائل فقهی محدود نمی‌شود، بلکه تبیین حقیقت توحید، حاکمیت الهی، مقابله با طاغوت و هدایت جامعه در مسیر ارزش‌های اسلامی را نیز در بر می‌گیرد.

حاجی‌صادقی با تأکید بر ضرورت محور قرار گرفتن قرآن کریم در تحلیل مسائل روز گفت: قرآن باید مرجع اصلی ما در شناخت حوادث و تحولات باشد و در موضوعاتی همچون مقاومت، مذاکره و روابط با سایر کشورها نیز باید با مراجعه به آموزه‌های الهی، مسیر صحیح را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت معارف سوره ممتحنه، از علمای شیعه و اهل‌سنت خواست با مطالعه، تبیین و ترویج آموزه‌های این سوره، زمینه آشنایی بیشتر مردم با نگاه قرآن به مسائل سیاسی و اجتماعی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، دفاع از حقیقت دین را دومین رسالت مهم روحانیت دانست و اظهار کرد: هرگاه دین در معرض تحریف، شبهه‌افکنی و فتنه قرار گیرد، روحانیت باید با آمادگی علمی، معنوی و شناخت دقیق شرایط، در میدان دفاع از معارف اسلامی حضور داشته باشد.

وی افزود: روحانیت نباید نسبت به تحولات جامعه و جریان‌هایی که درصدد تضعیف باورهای دینی مردم هستند، بی‌تفاوت باشد، بلکه باید با شناخت درست مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تبلیغی، پاسخ‌گوی شبهات و نیازهای فکری جامعه باشد.

حاجی‌صادقی با اشاره به سومین رسالت روحانیت خاطرنشان کرد: اقامه دین به معنای تحقق عملی آموزه‌های اسلامی در زندگی مردم است و وظیفه روحانیت تنها به سخنرانی، منبر و بیان معارف محدود نمی‌شود؛ بلکه علما باید در هدایت، راهبری و اصلاح جامعه نیز نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی گفتار و رفتار روحانیت گفت: کسی که می‌خواهد جامعه را اصلاح کند، ابتدا باید از خود آغاز کند؛ چراکه سخنی که با عمل همراه نباشد، تأثیر لازم را در مخاطب نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود، شناخت زمانه و شیوه‌های تقابل دشمن را از الزامات نقش‌آفرینی مؤثر روحانیت عنوان کرد و گفت: امروز در کنار تهدیدهای نظامی، فشارهای اقتصادی و جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است و روحانیت باید شناخت دقیقی از این میدان داشته باشد.

حاجی‌صادقی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره تلاش دشمن برای تغییر هویت ملت ایران اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی جامعه است؛ زیرا با تغییر باورها و هویت افراد، رفتار، سبک زندگی و جهت‌گیری‌های اجتماعی آنان نیز دستخوش تغییر می‌شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، علمای شیعه و اهل‌سنت باید با تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم، تبیین هوشمندانه معارف اسلامی و پاسخ‌گویی به شبهات، مانع اثرگذاری جریان‌هایی شوند که درصدد تضعیف هویت دینی جامعه هستند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه شناخت دشمن و روش‌های اثرگذاری آن یک ضرورت است، افزود: روحانیت برای ارائه راهکارهای مؤثر باید ابتدا مسئله را به‌درستی بشناسد؛ چراکه بدون شناخت دقیق واقعیت‌های جامعه و شیوه‌های تقابل دشمن، نمی‌توان انتظار اقدام مؤثر و نتیجه‌بخش داشت.

حاجی‌صادقی با اشاره به ضرورت روزآمدسازی دانش و توانمندی‌های تبلیغی روحانیت گفت: حوزه‌های علمیه باید در تربیت دین‌شناسانی توانمند، آشنا با مسائل روز و مسلط به معارف قرآن کریم اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تبیین حقیقت توحید، فلسفه بعثت انبیا، جایگاه امامت و ولایت و ابعاد اجتماعی و تمدنی دین از موضوعاتی است که باید در فعالیت‌های علمی و تبلیغی روحانیت مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه توحید تنها به اعتقاد به یگانگی خداوند محدود نمی‌شود، تصریح کرد: حقیقت توحید، پذیرش حاکمیت و فرمانروایی الهی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است و این حقیقت باید برای جامعه به‌درستی تبیین شود.

حاجی‌صادقی در ادامه با تأکید بر مسئولیت مشترک علمای شیعه و اهل‌سنت در صیانت از هویت دینی جامعه اظهار کرد: شناخت اولویت‌های جامعه، حضور مؤثر در میدان تبیین، پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم و تقویت بصیرت دینی باید در کانون فعالیت‌های روحانیت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نشست‌های علمی و دینی باید به اقدامات عملی منجر شود، افزود: برگزاری جلسات و بیان مطالب زمانی اثربخش خواهد بود که خروجی آن در جامعه به حرکت، اقدام و تحول منجر شود و بتوان آثار آن را در تقویت باورهای دینی مردم مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری علمای شیعه و اهل‌سنت هرمزگان خاطرنشان کرد: روحانیت باید با شناخت دقیق میدان جنگ شناختی و رسانه‌ای، تقویت آگاهی دینی و ایفای مسئولیت اجتماعی خود، در مسیر دفاع از حقیقت اسلام و صیانت از هویت دینی جامعه پیشگام باشد.