سعید ذبیحی، کارگردان، نویسنده و بازیگر نمایش خیابانی «نجوای خاموش» از کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم، این رویداد را از جشنواره‌های موفق کشور در حوزه تئاتر خیابانی دانست و بر ضرورت حمایت نهادهای مختلف از تداوم برگزاری آن تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در دوره‌های گذشته جشنواره تبریزیم اظهار کرد: این جشنواره جایگاه قابل توجهی در میان رویدادهای تئاتر خیابانی کشور دارد و امیدوارم همه نهادها و مجموعه‌هایی که دغدغه پیشرفت و اعتلای تبریز را دارند، در حمایت از آن مشارکت کنند و سهم خود را در قبال شهر و کشور ادا کنند.

ذبیحی با بیان اینکه تداوم چنین رویدادهایی به فراهم شدن فرصت برای فعالیت گروه‌های نمایشی کمک می‌کند، افزود: جشنواره‌های هنری بستری برای حضور هنرمندان شهرهای مختلف، ارائه آثار و ارتباط مستقیم با مخاطبان هستند و حمایت از آن‌ها می‌تواند زمینه استمرار فعالیت‌های فرهنگی و نمایشی را فراهم کند.

تئاتر خیابانی در شرایط دشوار نیز ادامه دارد

این هنرمند با اشاره به فراز و نشیب‌های فعالیت در عرصه تئاتر خیابانی گفت: فعالان این حوزه در دوره‌های مختلف با شرایط دشواری روبه‌رو بوده‌اند، اما تلاش کرده‌اند ارتباط خود را با هنر و مخاطبان حفظ کنند. حتی در دوران همه‌گیری کرونا نیز فعالیت‌های ما به‌طور کامل متوقف نشد و در آن شرایط، نمایش‌های کوتاه اجرا می‌کردیم.

وی ادامه داد: تجربه آن دوران نشان داد که گروه‌های نمایشی می‌توانند متناسب با شرایط موجود، شیوه فعالیت خود را تغییر دهند و در حد امکان به اجرای برنامه‌های هنری ادامه دهند.

ذبیحی با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی در پشتیبانی از این فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: حمایت مجموعه‌هایی مانند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در فراهم شدن بستر اجرای نمایش‌های خیابانی اهمیت دارد و تداوم این حمایت‌ها می‌تواند به فعالیت گروه‌های هنری کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه شرایط دشوار نباید موجب فراموش شدن مسئولیت اجتماعی هنرمندان شود، افزود: امروز نیز در شرایط جنگی، تئاتر خیابانی می‌تواند رسالت خود را در قبال جامعه ادامه دهد. ما که در عرصه هنر و تئاتر فعالیت می‌کنیم، مسئولیتی بر عهده داریم و باید برای انجام آن تلاش کنیم.

نشاط اجتماعی و آگاهی‌بخشی؛ دو کارکرد تئاتر خیابانی

کارگردان نمایش «نجوای خاموش» با اشاره به نقش اجتماعی هنر تصریح کرد: تئاتر از یک سو می‌تواند به ایجاد نشاط اجتماعی کمک کند و از سوی دیگر، وظیفه آگاهی‌بخشی دارد. این دو کارکرد در کنار یکدیگر اهمیت دارند؛ زیرا هنر علاوه بر ایجاد فرصت برای ارتباط و تعامل اجتماعی، می‌تواند مسائل و موضوعات روز را نیز به مخاطبان منتقل کند.

وی افزود: ما در این مسیر متوقف نشده‌ایم و قصد نداریم فعالیت خود را کنار بگذاریم؛ چراکه باور داریم هنر حتی در شرایط دشوار نیز می‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند و در افزایش آگاهی جامعه نقش داشته باشد.

ذبیحی با بیان اینکه هنرمندان باید شرایط جامعه را در انتخاب موضوعات و تولید آثار خود مورد توجه قرار دهند، اظهار کرد: ارتباط تئاتر با مردم زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار نمایشی بتوانند به دغدغه‌های جامعه بپردازند و در کنار جنبه‌های هنری، مخاطب را با موضوعات مهم انسانی و اجتماعی مواجه کنند.

به گفته وی، تئاتر خیابانی به دلیل اجرا در فضاهای عمومی، امکان ارتباط مستقیم با مردم را فراهم می‌کند و می‌تواند مفاهیم مورد نظر هنرمند را در محیط‌های شهری به مخاطبان انتقال دهد.

«نجوای خاموش»؛ روایتی از فلسطین و مسئله صلح جهانی

ذبیحی در تشریح موضوع نمایش «نجوای خاموش» گفت: این اثر به ظلم و ستمی می‌پردازد که از نگاه گروه اجرایی، در ارتباط با اقدامات اسرائیل و مسئله فلسطین بر مردم منطقه و جامعه جهانی تحمیل می‌شود؛ موضوعی که پیامدهای آن می‌تواند صلح و امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر ظرفیت تئاتر برای پرداختن به مسائل روز افزود: هنرمندان می‌توانند از ابزارهای نمایشی برای طرح موضوعاتی استفاده کنند که با زندگی مردم و شرایط جامعه ارتباط دارند. پرداختن به این مسائل بخشی از مسئولیت اجتماعی هنر است و می‌تواند زمینه توجه بیشتر مخاطبان به رویدادهای پیرامونی را فراهم کند.

این هنرمند با اشاره به مسئولیت فعالان تئاتر در برابر جامعه خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که با استفاده از ظرفیت هنر و نمایش، مردم را نسبت به مسائل روز آگاه کنیم و اجازه ندهیم رسالت فرهنگی و اجتماعی هنر در هیچ شرایطی به فراموشی سپرده شود.

ضرورت حمایت از جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم

کارگردان، نویسنده و بازیگر «نجوای خاموش» در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مشارکت نهادهای مختلف در حمایت از جشنواره تبریزیم تأکید کرد و گفت: برای تداوم و تقویت چنین رویدادهایی، همراهی مجموعه‌هایی که به توسعه فرهنگی شهر علاقه‌مند هستند، اهمیت دارد.

وی با اشاره به حضور هنرمندانی از نقاط مختلف کشور در این جشنواره افزود: برگزاری رویدادهای سراسری می‌تواند فرصتی برای عرضه آثار، تبادل تجربه و گسترش ارتباط میان گروه‌های نمایشی فراهم کند. حمایت از این ظرفیت‌ها، امکان استمرار فعالیت هنرمندان و ارتباط بیشتر آنان با مخاطبان را افزایش می‌دهد.